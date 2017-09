Schweden-Power, die dritte!

Mit den zwei Vorgängeralben (Demo und Debüt-EP nicht mitgerechnet) "Night Of The Axe" und "Point Of Impact" konnten sich die Schweden AIR RAID schnell in die Herzen der Traditionsmetaller spielen und im Underground einiges an Staub aufwirbeln. Album Nr. 3 muss nun zeigen, ob es weiterhin staubig bleibt, oder ob man doch in der Lage ist künftig verbrannte Erde zu hinterlassen.



Fakt ist, dass die Band in ihrer recht jungen Karriere noch keinen einzigen schlechten Song geschrieben hat und immer genau wusste, wie traditioneller Metal made in Sweden klingen muss. Zur Recherche wurde in der Vergangenheit sowohl die US- wie auch die europäische Metal-Szene genauestens durchleuchtet und die Ergebnisse im eigenen Songwriting verarbeitet. Und wie auf den Vorgängern ist die Qualität des Materials durchgehend nicht nur sehr hoch, sondern im Vergleich nochmal gewachsen, was in unfassbar starken Songs gipfelt. Angefangen beim überragenden, mit unbändiger Power nach vorne preschenden Opener 'Hold The Flame' (einer der geilsten Echtmetall-Songs dieses Jahres!), über die eher rockigen 'Line Of Danger' und 'Hell And Back' (letzterer erinnert mit seinen Gitarren an die grandiosen US-Melodic-Metal-Bands der Achziger) bis hin zur Hymne 'Northern Light'.





Selbstverständlich wird auch hier das Rad nicht neu erfunden. Ganz im Gegenteil, ich ertappe mich ständig beim Grübeln, an wen mich dieser oder jener Song denn gerade erinnert. Beim letzten Album kam mir öfter mal RIOT in den Sinn, dieses Mal sind es - wie oben bereits erwähnt - Achziger-Melodic-Metal-Acts sowie eine weniger technische Variante von Bands wie RACER X, STEELER (US) und sogar auch mal DOKKEN. Und der Refrain des großartigen Rausschmeißers 'Black Dawn' erinnert mich irgendwie an BRAINSTORMs 'All Those Words'. Aber wie immer gilt auch hier: scheiß der Hund drauf!



"Across The Line" ist ein von vorne bis hinten überragendes Scheibchen, das jedem Freund von Oldschool-Heavy-Metal ans Herz gelegt werden muss, und das die Band tatsächlich ein gutes Stück weiter voran bringen sollte. Neun Punkte sind hier wirklich gut angelegt und nicht zu hoch gegriffen!