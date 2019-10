<p class="MsoNormal">Knochenschüttler from Down Under</p>

Vor genau zwölf Jahren erklomm eine australische Hardrock-Band die Spitze der Szene, weil sie zwar hörbar ihre großen Landsmänner als musikalisches Vorbild hatte, aber dennoch unheimlich frisch, unverbraucht und vor allem hungrig klang. Die schmacken Riffs, das tighte Drumming sowie die geilen Refrains, es waren Blitze, die durch die Venen zuckten und dafür sorgten, dass die Pommesgabeln emporgereckt, die Köpfe geschüttelt, die Füße gewippt und die Luftgitarren angeschlossen wurden. Wir sind uns einig, "Runnin' Wild" war ein bockstarkes Scheibchen.

Natürlich wich AIRBOURNE in den folgenden Jahren nicht vom Erfolgsrezept ab, warum auch? Doch langsam aber sicher war die Mucke nicht mehr allzu frisch, sodass sich spätestens auf "Breakin' Outta Hell" ein "ganz nett, haut mich aber nicht vom Hocker"-Gefühl breit machte. Drei Jahre später schauen wir erneut nach Down Under und sehen mit "Boneshaker" das nunmehr fünfte Studioalben der Gang um Joel O’Keeffe.

Und was soll ich sagen? "Boneshaker" ist geil! In gerade einmal 32 Minuten knallen uns die vier Aussies hier reihenweise die Riffs und Hits erster Güte vor den Latz. Der Schweiß tropft literweise von den Wänden, man bekommt automatisch Lust, ein paar kühle Blonde zu zischen und mit den besten Buddies um die Wette zu grölen. "Boneshaker" macht dem Titel alle Ehre.

Wer weiß ob es an der druckvoll-knackigen Produktion oder an der in der Kürze liegenden Würze der Platte liegt, aber das fünfte AIRBOURNE-Album haut mich wieder vom Sockel und versprüht dieses pure Rock'n'Roll-Feeling in jeder Sekunde. Parallelen zu AC/DC und Konsorten können auch diesmal nicht von der Hand gewiesen werden, doch trotzdem hat AIRBOURNE zu einem ganz eigenen Sound gefunden, der sofort Feuer fängt, wenn man nur auf Play drückt. Songs wie 'Burnout The Nitro', 'Backseat Boogie', 'Switchblade Angel' oder auch das abschließende 'Rock 'N' Roll For Life' halten genau das, was sie dem Titel nach versprechen und dürften speziell live für Furore sorgen.

Ermüdungserscheinungen oder ausgetretene Pfade sucht man auf "Boneshaker" vergebens, denn AIRBOURNE zündet 2019 den Turbo. Die Platte macht Spaß, fast schon süchtig, denn bei 180 Sachen auf der Autobahn – noch dürfen wir bekanntlich – macht das gute Stück mehrmals seine Runden, ohne dass auch nur annähernd die Langeweile aufkommt, und dürfte auch nur die kleinste Herbst- und Winterdepression im Keim ersticken.