Mein Kampf mit dem Pappschuber. Live.

Es ist doch manchmal wirklich bizarr. Da veröffentlicht ein Label - nennen wir es Nettwerk Music Group - eine Box mit mehreren Alben einer Band - nennen wir sie mal AIRBOURNE - um das Debütalbum dieser Truppe zu feiern und torpediert das vermeintliche Hörvergnügen mit der simplen Methode, die Box einfach so eng um die CDs zu packen, dass es unmöglich wird die CDs aus der Box zu ziehen, ohne den Pappschuber zu zerstören. Das will ich aber nicht machen müssen. Ich verstehe einfach nicht, wie so etwas auf den Markt geworfen werden kann. Zumal es nicht das erste Mal passiert. Man denke nur an die Vinyl-Box "The Complete Album Collection 1980 - 1988" von IRON MAIDEN oder an SAVATAGEs "The Ultimate Boxset", wo die Box jeweils für einen Tonträger zu wenig ausgelegt ist.



Ich sitze hier also vor "Diamond Cuts" von AIRBOURNE und versuche seit einiger Zeit, die für mich einzig wichtigen Silberlinge "Diamond Cuts - The B-Sides" und "It's All For Rock N' Roll (Bonus Documentary DVD)" aus dieser Box zu bekommen. Aber nix. Nada. Keine Chance. Es rührt sich keiner der Silberlinge ausreichend, um ihn herauszunehmen.



Letztendlich ist dieses Paket für mich eh massiv fragwürdig. Um den zehnten Geburtstag von "Runnin' Wild" zu feiern, gibt es hier die ersten drei Alben "Runnin' Wild", "No Guts. No Glory." und "Black Dog Barking" in ihrer ursprünglichen Version ohne jedwede Bonustracks und dazu die beiden oben aufgeführten Silberlinge. "Diamond Cuts" enthält dabei eben jene zusätzlichen Nummern von "No Guts. No Glory." und "Black Dog Barking", einige Songs des Demos "Ready To Rock", mit 'Red Dress Woman' und 'Heads Are Gonna Roll', zwei B-Seiten des Debüts und die zwei bislang unveröffentlichten, neuen Songs 'Money' und 'Heavy Weight Lover', die bewährte AIRBOURNE-Kost (YouTube sei Dank!) bieten.



Über den Inhalt der DVD kann ich aus beschriebenen Gründen nicht viel sagen. Vielleicht irgendwann mal im Forum, falls ich sie aus der Box herausbekomme.



Richtig ärgerlich ist aber - vor allem für die echten Hardcore-Fans der Australier - die Preis- und Veröffentlichungspolitik. Bei Amazon wird die Box für 35,- EUR angeboten, was angesichts der Tatsache, dass die drei Alben für jeweils fünf bis sieben Euro zu haben sind, schon recht happig ist. Zumal die Verpackung mit dem einfachen Pappschuber hier keinen besonderen Mehrwert bietet und die B-Seiten auch nicht so wahnsinnig hochwertig sind, dass man sie unbedingt haben müsste. Und die Doku schauen die allermeisten Fans auch nur einmal an. Am Schlimmsten aber ist, dass die beiden neuen Stücke nur in dieser Konfiguration zu erwerben sind und man die CD mit den B-Seiten und den neuen Tracks nicht einzeln erwerben kann. Das ist schon ganz schön frech.



Ihr müsst natürlich selbst wissen, ob ihr das Geld investiert. Und wenn ihr Glück habt (oder brutal seid), dann bekommt ihr auch die CDs und die DVD aus den Schuber heraus... Vielleicht.