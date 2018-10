Unspektakuläres AOR-Scheibchen.

Ständig kommen neue AOR-Scheiben auf den Markt. Ich bin eigentlich ein großer Fan vieler Frontiers-Veröffentlichungen, aber manchmal ist es auch einfach arg generisch, wenn man wieder neues Material zu hören bekommt. AIRRACE heißt eine britische Band, die wohl schon in den Achtzigern aktiv war. Ich habe jedenfalls noch nie von den vier Männern plus Keyboarderin gehört - bis "Untold Stories" lief.



44 Minuten gut gemachter Melodic Rock, der nicht wehtut, aber leider auch nicht wirklich mitreißt. So könnte man das Album zusammenfassen. Mache ich dann aber doch nicht. Gitarrist Laurie Mansworth war davor bei MORE tätig, einer der kleineren NWoBHM-Bands. Auf dem 1984er-Debüt "Shaft Of Light" trommelte auch ein gewisser Jason Bonham - den John-Bonham-Sohn kennt man heute unter anderem von seinen Arbeiten mit UFO, BLACK COUNTRY COMMUNION und natürlich LED ZEPPELIN.



AIRRACE war in den Achtzigern auch mal als Opener für AC/DC, QUEEN oder MEAT LOAF unterwegs, aber zu großen Erfolgen reichte es nie. Wenn ich dieses Album anhöre, kann ich das schon irgendwie nachvollziehen. Alles klingt gefällig, gut gemacht, schön produziert, aber eben auch austauschbar. Das habe ich von JOURNEY, TOTO, REO SPEEDWAGON, SURVIVOR, FOREIGNER, oder neuerdings auch ISSA aber alles schon besser gehört. Der stark Keyboard-lastige Sound ist zumindest dadurch positiv eigenständig. Mit 'Come With Us' gibt es am Ende zudem einen veritablen Hit



Für AOR-Alles-Sammler ist das Album aber natürlich Pflichtprogramm. Alle anderen sollten sich überlegen, wie viel AOR ihre Sammlung wirklich braucht.

Ich werde das Album sicher noch hin und wieder gerne auflegen - befürchte aber, dass ich danach auch wieder viel vergessen haben werde.

Anspieltipps: Running Out Of Time, Eyes Like Ice, Come With Us.