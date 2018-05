Nicht mehr als Standard-Death.

Nach dem Release ihres ersten Demos lösten sich die Brutal-Deather von AKEPHALOS anno 2012 wegen unüberbrückbarer kreativer Differenzen auch schon wieder auf. Ganz so schlimm können die internen Schwierigkeiten jedoch nicht gewesen sein, denn nach vierjähriger Pause haben sich die Jungs aus Kentucky wieder zusammengerauft, kurzerhand ihr Demo noch einmal angepriesen, eine weitere Platte in Angriff genommen und schließlich auch den Deal mit einem Underground-Label abgeschlosen. "Headless Demon Angel" soll nach längerer Dürre nun den entscheidenden Schritt vorbereiten und schließlich auch das Bandgefüge festigen. Aber die neu firmierte Truppe hat die Rechnung ohne den kritischen Wirt gemacht - und der stellt den Rednecks so einiges in Rechnung.

Zum Beispiel darf man sich durchaus darüber beklagen, dass AKEPHALOS bei den seltenen Tempovariationen kaum aus der Hüfte kommt. Die offensiven Parts zeugen nicht gerade vom größten Durchsetzungsvermögen, die Grooves wiederum sind relativ lasch, und auch die Growls könnten ein bisschen mehr Power haben, sollten sie die Motivation der Jungs eins zu eins widerspiegeln. Einzig die Gitarrenarbeit verdient Applaus, weil die Leads so manche Überraschung bereithalten, die dem ansonsten eher tristen Todesblei etwas Abwechslung bringen. Viel mehr ist auf "Headless Demon Angel" aber dann auch nicht geboten; die Band macht solide Arbeit, schreibt aber vergleichsweise unspektakuläre Songs.

Anspieltipp: Headless Demon Angel