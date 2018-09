Alle Jahre wieder

Es gibt Bands, da weiß der geneigte Fan einfach, was er bekommt. Im Punkrock ist das nicht immer der Fall, doch bei den Celle- Punkern von ALARMSIGNAL kann man getrost Qualitätsware erwarten. Das war bereits bei meinem Erstkontakt "Alles ist vergänglich" so, wurde beim unmittelbaren Nachfolger "Viva Versus" vor drei Jahren konsequent weitergeführt und auch "Attaque" kann ein Liedchen davon singen.

Locker flockige Melodien, die leichtfüßige Punk-Attütide sowie das gewisse Ohrwurm-Potential auf der einen Seite, ein erhobener Zeigefinger Richtung Gesellschaft und Politik auf der anderen – das ist bisweilen in der Szene nicht unbedingt neu, doch ALARMSIGNAL kann sich schon seit Jahren von der grauen Masse absetzen und bietet ihren Fans mit ihren Werken, ob nun EPs, Alben oder Samplerbeiträgen, einen speziellen Mehrwert.

"Attaque" ist ein gutes ALARMSIGNAL-Album geworden. Auf ihrem siebten Streich haben die Jungs keine großen Überraschungen oder Ausreißer am Start, sondern schlicht und ergreifend grundsolide, eingängige und leicht verdauliche Kost. Natürlich haben sie mit "Viva Versus" die Messlatte enorm hochgelegt und trotzdem können sie aktuell das Niveau des Vorgängers halten.

Das beginnende 'Fck You' mit leichter NOFX-Attitüde, 'Fertig (mit euch und eurer Welt)' oder 'Rapide bergab' hätten qualitativ auch locker 2015 erscheinen können und machen das aktuelle Unterfangen zu dem, was man im Vorfeld auch erwartet hat. Hier macht ALARMSIGNAL dem Bandnamen alle Ehre, der Zeigefinger wird in die klaffende Wunde der Gesellschaft gelegt.

In der zweiten Plattenhälfte überzeugen vor allem 'Labyrinthe aus Beton', 'Hashtag Herzzeichen' und das tieftraurige 'Tot ist nur, wer vergessen wird' sowohl textlich als auch musikalisch und halten die Qualität der neuen ALARMSIGNAL-Platte merklich hoch. Künftige Platten werden es schwer haben, an "Attaque" heranzukommen, aber das habe ich bei "Viva Versus" damals auch gedacht.