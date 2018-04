Herausragende Neuentdeckung

Sean Hart hatte schon immer eine stille Leidenschaft für finsteren Metal: Als er im Sommer 2013 mit den Musikern von AUTOLATRY und OBSIDIAN TONGUE durch die Staaten tourte, fühlte er sich endgültig berufen, seine Passion auszuleben und an ersten Songs zu arbeiten. Zwei jahre später nahm seine eigene Band Gestalt an, verschanzte sich im Studio und nahm das selbst betitelte Debüt auf, mit dem ALCYONE anno 2015 im Underground auf sich aufmerksam machte. Einige Zeit später wurde Anthrazit Records auf die Band aufmerksam und entschied, dass diee Herren perfekt zum eher progressiv ausgerichteeten Portfolio des neuen Labels passen würden. Kurzerhand verpflichtete man ALCYONE und lizensierte den Erstling auch für den hiesigen Markt - ein positives Zeichen, wie sicherlich jeder bestätigen kann, der sich schon mal etwas näher mit dem guten Teil beschäftigt hat. Denn diese Jungs haben nicht nur eine Menge kreatives Potenzial, sondern auch bestechend gutes Songmaterial am Start, bei dessen Qualität es fraglich ist, ob die Amis langfristig bei einem kleinen Label beheimatet sein werden.

Die Neuauflage des einst in Eigenregie veröffentlichten Debüts hat nämlich auch zweieinhalb Jahre später nichts von seiner ungeheurlichen Ausdruckskraft eingebüßt. ALCYONE bedient den depressiv orientierten Teil der Szene mit teils radikalem, teils aber auch melancholischen Stoff, der von Hart und Co. in post-metallische Strukturen eingebunden wird, hin und wieder der Raserei anheimfällt, schlussendlich aber eine Souveränität ausstrahlt, die nur wenigen Newcomern so markant in die Wiege gelegt wurde. Das progressive Gerüst eines Songs wie 'Let The Sea Decide My Fate' untermauert ebenso deutlich das großte kompositorische Talent wie rabiatere Stücke wie 'Hiraeth' und 'The Shards Embedded In Forgotten Wounds', und selbst das eher introvertierte 'Eighteenth Breath' überzeugt mit packenden Emotionen, die von ALCYONE gerne auch mal auf die unkonventionelle Art übermittelt werden - doch genau das ist eine der zentralen Stärken dieser jungen Band.

Einen Glückwunsch daher an Labelchef Andreas, der einen verdammt guten Riecher bewiesen und einen der meistversprechenden Black-Metal-Acts des amerikanischen Undergrounds an Land gezogen hat. "Alcyone" ist Pflichtprogramm!

The Shards Embedded In Forgotten Wounds, Let The Sea Decide My Fate