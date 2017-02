Post-Core mit maximaler Beklemmung!

Eigentlich sind es keine bahnbrechend neuen Ideen, die ALESKA auf dem gleichnamigen Debüt verweigt hat. De Band begibt sich in das Spannungsfeld von CULT OF LUNA und ISIS, scheint auch schon mal in den NEUROSIS-Katalog reingehört zu haben und dürfte manche der Neurot-Releases als Einflüsse verarbeitet haben. Dennoch ist der Post-Core-Sound der Franzosen mehr als angenehm, was vorzugsweise der Dynamik geschuldet sein dürfte, die in den sieben Nummern von "Aleska" meist hervorragend ausgearbeitet wurde. Denn hier trennt sich eindeutig die Spreu vom Weizen, und das zugunsten dieser jungen, aufstrebenden Combo!

Analog den Genre-Favoriten baut sich auch der Erstling von ALESKA sehr schleppend auf. Die Band nimmt sich Zeit, die Spannungsbögen langsam auszudehnen und den Hörer mit zunehmend wachsender Intensität in das Konglomerat aus beklemmenden Sounds und deftigen Riffwänden einzubeziehen. 'Du Gris Au Noir' entpuppt sich in dieser Sache als das erste Highlight der Platte, wird später aber von gewaltigen Songs wie 'Leaves, Trees And Me' und dem monströsen 'Combler Le Vide' in dieser Stellung abgelöst. Zwischendurch bekommt man kurzzeitig den Eindruck, die Jungs würden sich etwas zu stark in ihren dissonanten Klangwelten verlieren und die Kontraste zu stark ausbauen, doch dieser Gedanke legt sich relativ schnell wieder und wird von den brachialen Uptempo-Grooves einer Nummer wie 'Que Reste-T-Il' endgültig verdrängt.

Jener kurzer Auswuchs an Brutalität ist schließlich auch das Zünglein an der Waage, weil er die gesamte Scheibe aufweckt und verhindert, dass ALESKA einer schleichenden Lethargie zum Opfer fällt. Und mit Songs wie 'Our Illusion Is Creation' und dem bereits angesprochenen Schlusstrack inszeniert die Band ein Finale, das sich gewaschen hat und jegliche Zweifel beiseite fegt. Denn auch wenn "Aleska" keine wirklich neuen musikalischen Welten erschließen: Das Material sitzt perfekt und kann sich mit dem gesamten Neurot-Portfolio locker messen!

Anspieltipps: Combler Le Vide, Leaves, Trees And Me