Zehn Jahrrrre späterrrrr

Wir schreiben den 19. Januar 2009 – der Verfasser dieser Zeilen steht mit seinen 21 Lenzen in den gemütlichen Hallen der Bochumer Zeche und freut sich auf GRAVE DIGGER. Als Vorgruppe haben sich Schotten angekündigt, von denen eine Freundin einst sagte, dass sie mir gefallen müssten. Und trotzdem ging das ALESTORM-Debüt komplett an mir vorbei. Doch dann betrat an besagtem Tag ein dürrer, zotteliger Mann mit Tierstickern auf seinem Keyboard die Bühne und stimmte ein – und ich selbst fand mich auf hoher See wieder. Mit welchem Spaß ALESTORM an diesem Tag Pirate Metal vortrug, mit welcher Power und Spielfreude die "Captain Morgan's Revenge"-Songs vorgetragen wurden und mit wie viel Vorfreude ich mir noch in der Nacht das Debüt sowie die "Leviathan"-EP bestellte, es fühlt sich an als ob es gestern geschah. Doch es ist schon neun Jahre her, das Debüt selbst hat bereits zehn Lenze auf dem Buckel, was ALESTORM veranlasste, eine wunderbare Geburtstags-Edition dieses tollen Albums auf den Markt zu werfen.



Wo stehen die Schotten um Chris Bowes eigentlich im Hier und Jetzt? Als eine der gefragtesten Party-Bands im Sektor hat ALESTORM nunmehr vier weitere Alben an den Piraten gebracht, unzählige Freibeuter rekrutiert, sich eine treue Seefahrergemeinschaft aufgebaut und auf dem ganzen Planeten bereits Schatztruhen gefunden. Und so hält auch "Captain Morgan's Revenge – 10th Anniversary Edition" eine wunderbare Sammlung diverser Rohdiamanten parat. Für den neuen Mix wurde erneut Lasse Lammert angeheuert, der den damaligen Hits wie 'Over The Seas', 'The Huntmaster' oder auch 'Set Sail And Conquer' und das wunderbare 'Nancy The Tavern Wench' eine tolle Frischzellenkur verpasst. Zusammen mit der Aufmachung im edlen Digibook und mit kräftig ergrüntem Artwork. Natürlich darf auch das neue Bandlogo nicht fehlen, damit Captain Morgan höchstpersönlich seine Rache ausrufen kann.



Ein weiteres Schmankerl hält die zweite CD parat. Auf der gibt es den Auftritt vom "Summer Breeze" 2015 in voller Audio-Länge zu bewundern. Leider haben es vom besagten Debüt nur zwei Songs in die Setliste gepackt, doch an diesem Gig merkt man, wie gut sich neue Songs wie 'Magnetic North', 'Walk The Plank' oder 'That Famous Ol' Spiced' an das ältere Material anschmiegen und im Gesamten die Fans auf eine unvergessliche Abenteuerfahrt schicken. Dieses Re-Release lohnt sich also in vollen Zügen. Auch wenn ich anfänglich etwas skeptisch war, muss ich doch sagen, dass die remasterten Songs noch ein wenig mehr Dampf haben und der einstige "Summer Breeze"-Gig Bock auf die Festival-Saison macht. Also beide Daumen hoch für die lebenslustigen Piraten aus Schottland. Ahoi!