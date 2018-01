Indie-Rock-Achterbahnfahrt mit leichtem Pop-Appeal

"Die Reise zum Mittelmaß der Erde" - mit diesem Albumtitel unddden wunderschönen Geschichten, die die ALEX MOFA GANG hier erzählte, hat die Band sich sofort ins Visier der hiesigen Indie-Rock-Spitzengruppe begeben. Mit großen Erwartungen durfte man daher auch an den zweiten Longplayer herangehen, der glücklicherweise auch nahtlos an seinen Vorgänger anknüpft. Die Band gibt sich hier und dort noch eine Spur nachdenklicher, öffnet sich aber gleichzeitig noch stärker den poppigen Klangkonstruktionen, die man zuletzt schon durchblicken ließ. "Perspektiven" mutiert damit beileibe nicht zu einem typischen Mainstream-Akt, dürfte die Hörerschaft der Gang aber klar erweitern - und so manchen Song auch in Kürze ins Radio wuchten.



Es sind nämlich leeicht verdauliche Deutschpop-Nummern wie 'S.O.S.', die feine Ballade 'AC/DC' und das einprägsame 'Schlaf dich erstmal aus', die sich umgehend für flächendeckendes Airplay qualifizieren und somit den Pop-Appeal der Jungs unterstreichen. Aber auch wenn sich die ALEX MOFA GANG damit ein wenig vom Independent-Gedanken löst, ist diese Entwicklung alles andere als störend. Denn die Herrschaften kreieren nach wie vor feine Melodien, schaffen ein paar mitreißende Singalongs, gefallen auch in ihrem eher introvertierten Output und liefern wieder ein paar Texte ab, die mehr Tiefgang haben als 90 Prozent der Konkurrenz zusammen. Und alleine das dürfte schon ein Grund sein, sich mit dieser eigenwilligen Truppe auseinanderzusetzen.



Die Limited Edition kommt im Übrigen als opulentes Digipak mit einer üppig gefüllten DVD, auf der man einen Gig in Buenos Aires(!) sowie eine Tour-Doku zur südamerikanischen Gastspielreise erleben kann. Value for Money - und gute Musik sowieso!



Anspieltipps: AC/DC, Montevideo