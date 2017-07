Einmal mehr gepflegter Rock vom Altmeister!

Ein Album des Altmeisters des Schock-Rocks hat in erster Linie die Funktion amtlich zu rocken und für Unterhaltung zu sorgen. Und genau das - und nichts Anderes - sollte man auch erwarten, wenn man sich 'Paranormal' zum ersten Mal zu Gemüte führt.

Nicht, dass ALICE COOPER nach all den langen Jahren keine akzeptablen Songs mehr auftischen könnte, dennoch ist es auch für einen Künstler wie ihn und seine Mitstreiter (zu denen man übrigens auch Bob Ezrin zählen muss, der die Scheibe knackig produziert hat, und ebenso Billy Gibbons, U2-Drummer Larry Mullen und Roger Glover, die sich für diverse Gastbeiträge gewinnen haben lassen) nicht gerade einfach, immerzu an den ganz großen Hits gemessen zu werden. Damit ist gemeint, dass sich die Enttäuschung darüber, dass doch kein neues 'Under My Wheels' oder 'Only Women Bleed' zu vernehmen ist, in Grenzen halten sollte. Und sieht man davon ab, muss man dem geschätzten Herrn ohnehin attestieren, einmal mehr genau das geliefert zu haben, wofür er eben geschätzt wird.

Gepflegte, lässig rockende und nicht zuletzt auf Grund der Eingängigkeit zum Mitmachen animierende Rock-Nummern, die unabhängig von Heftigkeit und Vortragstempo über ansprechenden Unterhaltungswert verfügen. Auch stilistisch ist nahezu alles dabei - vom 80er-typischen Groove ('Paranormal') über eher frühzeitlicheren Rock'n'Roll, wie man ihn zuletzt auch auf "Along Came A Spider" zu hören bekommen hatte (wie etwa in 'Dead Flies' oder 'Dynamite Road') bis hin zum lässigen, stadion-tauglichen Swing ('Holy Water'). Vor allem die letztgenannte Nummer versprüht durch akzentuiert eingesetzte Bläser-Arrangements ein ähnliches Flair, wie man es von diversen ganz frühen ALICE COOPER-Scheiben kennt, was durchaus auch als Hinweis auf die Bonus-CD gedacht sein kann. Darauf gibt es nämlich zum einen sehr wohl noch einige (unter anderem die beiden oben erwähnten) Klassiker zu vernehmen, und zwar in soundtechnisch einwandfrei aufgenommen Live-Versionen, die im letzten Jahr in Columbus, Ohio mitgeschnitten wurden.

Doch damit nicht genug: ALICE COOPER lässt uns sogar noch zusammen mit Gitarrist Michael Bruce, Bassist Dennis Dunaway und Drummer Neal Smith, oder kurz, seinen ehemaligen Band-Kollegen aus den frühen 70ern, zwei brandaktuelle Nummern vernehmen. Diese kurzfristige Reunion an sich mag überaus überraschend zustande gekommen sein, nicht aber das Ergebnis, denn sowohl das trocken groovende 'Genuine American Girl' als auch der fetzige Rocker 'You And All Of Your Friends' klingen stilistisch zwar wie aus der Zeit gefallen, passen aber zum Kontext des neuen Albums des Altmeisters, weil sie eben auch auf Anhieb mitreißen und - womit wir wieder bei der Einleitung angelangt wären - für beste Unterhaltung sorgen!