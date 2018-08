Qualitätsarbeit.

Knapp fünf Jahre sind seit dem letzten ALICE IN CHAINS-Album "The Devil Put Dinosaurs Here" vergangen, William DuVall, Jerry Cantrell und Co. lassen sich mittlerweile viel Zeit, um neue Musik zu präsentieren. Die Band kann es sich leisten, denn ALICE IN CHAINS ist nach mehr als 25 erfolg- und ereinigsreichen Jahren auch eine echte Marke geworden.



Musikalisch knüpft "Rainier Fog" relativ nahtlos an die beiden Alben seit dem Comeback an. Es gibt immer noch Gitarren, die so regnerisch klingen wie es Seattle ist, den ein wenig leidenden Gesang von Cantrell/DuVall, reichlich Melancholie und die nötige Prise Ohrwürmer.



Schon der Opener 'The One You Know' hätte in den frühen Neunzigern die Clubs wohl zum Kochen gebracht. Nach einem fast noisigen Einstiegsriff wird es nämlich sehr energetisch und im Chorus auch überraschend melodisch. Ein exzellenter Einstand.



Auf diesem Niveau wird auch danach noch häufiger musiziert, gerade 'Fly' und 'Maybe' haben sich bei mir im Hirn bereits eingebrannt. Doch natürlich gibt es auch eine für den Grunge so typische, eher sperrige Nummer wie 'So Far Under', die mit leidenden Gitarren und Gesang etwas anstrengend wirkt. Doch der häufig zweistimmig arrangierte Gesang ist insgesamt ein großes Plus, zumal DuVall und Cantrell beide exzellente Sänger sind.



Den direkten Vergleich mit dem aktuellen Dreher der STONE TEMPLE PILOTS gewinnt die Kettenalice letztendlich doch relativ souverän und untermauert damit den Status als beste noch aktive Band der klassischen Grunge-Ära.