Creation Of The World

Creation Of The World

Thrash Metal aus Japan - endlich auch im Rest der Welt.

Bereits vor sieben Jahren gründete sich ALICE IN HELL in Japan. Seit der Gründung veröfffentlichten die Jungs zwei Alben, die bislang lediglich im fernen Osten erhältlich waren. Dank STF Records kommt jetzt auch der Rest der Welt in den Genuss, die beiden ALICE IN HELL-Alben kaufen zu können.

Das erste Album der Asiaten war "Creation Of The World". Was die Jungs hier liefern ist roher, manchmal noch holpriger, schnörkelloser Thrash Metal. Als Haupteinflüsse werden METALLICA, MEGADETH und MOTÖRHEAD genannt und das passt auch, wobei natürlich schon der Bandname auch eine gewissen Affinität zu ANNIHILATOR nicht verbergen kann. Die Musik ist, wie schon erwähnt, manchmal noch etwas holprig, das das Hörvergnügen wird hierdurch aber nicht geschmälert, verleiht der rause Sound dem Ganzen doch einen gewissen Charme. Allerdings müssen die Japaner noch etwas am Songwriting arbeiten. Hier wird manchmal etwas zu lang am Hauptriff festgehalten, sodass die Band gelegentlich etwas monoton klingt und Ansätze von Langeweile aufkommen können.

ALICE IN HELL liefert mit "Creation Of The World" alles in allem ein ordentliches Erstlingswerk ab, bei dem man durchaus froh sein kann, dass es nun endlich auch weltweit erhältlich ist.