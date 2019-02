Langweilig dank banalem Songwriting

Okay ich gebe es zu, ich schiebe das Review zum zweiten Album von ALICE IN HELL schon seit einigen Monaten vor mir her. Dabei war das Erstlingswerk "Creation Of The World" gar nicht so schlecht, als dass man den nachfolger so lange vor sich herschiebt. Aber "The Fall" konnte mich schon bei den erstmaligen Hördurchgängen nicht wirklich überzeugen und kann es heute auch immer noch nicht. Was ALICE IN HELL auf dem zweiten Album abliefert ist absolut schmale Kost. Das Songwriting der Thrasher ist so uninspiriert, fast schon banal. Hier wird nahezu in jedem Song gefühlt nur ein Riff heruntergespult, das lediglich mal um ein Solo aufgepeppt wird. Das wars. Keine Tempowechsel, keine besonderen Spannungsmomente, keine Highlights. Dazu kommt ein Gesang, der durchweg in einer einzigen Tonlage bleibt und keinerlei Emotionen erkennen lässt. Dabei sind die technischen Anlagen der Musiker durchaus gegeben, es fehlt lediglich an der Umsetzung in gute Songs.

Habe ich bei "Creation Of The World" noch geschrieben, dass man durchaus froh sein darf, dass die Alben der Japaner jetzt auch in Deutschland erhältlich sind, muss ich bei "The Fall" leider attestieren, dass dieses Album wohl niemand wirklich vermisst hätte, wenn es nicht auf den deutschen bzw. europäischen Markt gelangt wäre. Denn "The Fall" ist zu banal und zu langweilig um die Thrash Metal-Welt auf sich aufmerksam zu machen. Da hilft auch der Albumtitel eins der größten Thrash-Alben als Bandname nicht weiter.