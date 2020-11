Into The Future

Auf in die Zukunft

Ich muss zugeben, dass ich das ALIEN-Debüt aus dem Jahr 1988 im letzten Jahr das erste Mal gehört habe. Das war Teil meines AOR-Entdeckungstrips und, meine Güte, was ist das für ein fantastisches Album! Hits am Fließband, ein toller Sänger, dazu die wunderbare Coverversion des THE HOLLIES-Klassikers 'The Air That I Breathe', wirklich top und wohl eines der besten 25 AOR-Alben, die ich kenne. Ebenfalls sehr stark war das 2014er Comeback-Album "Eternity". Nun flatterte etwas unerwartet mit "Into The Future" das neueste Album von ALIEN in unsere Redaktionshallen, das ich mit angemessener Spannung entgegennahm.

Und der Name ist tatsächlich Programm, denn die Schweden haben ihrem Sound einer Frischzellenkur unterzogen und machen sich so bereit für die Zukunft. Ich muss zugeben, dass ich beim ersten Spin ziemlich irritiert war, weil ALIEN anno 2020 nicht nur nichts mit dem Debüt aus 1988, sondern auch sehr wenig mit dem 2014er-Werk "Eternity" zu tun hat. Ja, der Opener 'You Still Burn' ist gar mit einer echten Metalllegierung versehen und auch 'War Scars' tönt - zumindest für die Erwartungen an das Genre - ziemlich heavy und modern durch die Boxen.

Doch mit jedem Durchlauf mehr gewöhne ich mich an den Sound und verinnerliche die Neuausrichtung des Trios, zumal es genügend Teile gibt, die geblieben sind. Da ist natürlich die Stimme von Jim Jidhead, die immer noch unverwechselbar ist, auch wenn er etwas rauer als zuvor singt. Und dann ist da die Fähigkeit, eingängige Melodien zu schreiben. Dafür dürfen 'Time Is Right' und vor allem 'In Her Eyes' als Beispiele herhalten. Letzteres ist dann doch eher ein AOR-Hit und das von höchster Kajüte. Der beste Song ist aber das abschließende, eindringliche 'Children'. Eine wunderbare Ballade, die wirklich tief unter die Haut geht.

Ich muss ehrlich sagen, dass ich trotz des starken 2014er-Werks keine besonders hohen Erwartungen an "Into The Future" hatte. Das mag auch gut so gewesen sein, denn so hatte ich keine großen Probleme, mich auf die doch sehr deutliche Kurskorrektur einzulassen. Klar, ein zukünftiger Klasiker wie einst das Debüt ist es nicht, aber eine wirklich feine Hardrock-Scheibe, die Fans der Band kaufen sollten.