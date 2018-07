Naja...einen Versuch war's ja wert...

Stilistisch ist ALIENFOOD erst einmal nicht konkret einzuzäunen. Das spanische Hardrock-Ensemble überschreitet nämlich ständig die Grenzen zu allen erdenklichen Subgenres und versucht sich immer wieder von den gegebenen Konventionen zu befreien. Auf der anderen Seite ist die musikalische Irrfahrt, die die Truppe auf ihrem neuen Album unternimmt, nun auch nicht das Ende der Weisheit - denn auf "Todogluten" gelingt es der Band überhaupt nicht, die Ideen so weit unter einen Hut zu bekommen, dass das Album in einem ständigen Fluss bleibt.



Der verspielte Heavy-Rock-Sound kratzt gerne mal an den etwas unkonventionelleren Tönen aus dem alternativen Sektor, will sich irgendwie fernab der Masse eingrooven und kämpft beharrlich um ein Stück Unabhängigkeit, welches die Musiker jedoch zu einem viel zu großen Preis erkaufen. Denn das einzig wirklich Konstante sind die völlig verworrenen Strukturen, in denen ein paar komische Riffkombinationen sich verkrampft vorwärts bewegen - zahlreiche Längen und überhaupt Langweile inbegriffen!



Es ist letztendlich das gleiche wie bei so vielen iberischen Formationen: Der Eigensinn überwiegt, bürgt aber nicht für ausreichende Ergebnisse. Und der Mix aus Stoner-Nuancen, dezent verproggten Arrangements und lahmen Melodien ist nun einmal nicht das, was anno 2018 noch sonderlich sexy klingt - schon gar nicht wenn es von so vielen biederen Passagen unterfütter wird wie "Todogluten".