Mehr über All The Luck In The World

Träumen und dahinschmelzen.

Ohne große Erwartungen sind sie damals gestartet, die Musiker von ALL THE LUCK IN THE WORLD, und durch einen Zufall sind sie über Nacht viel erfolgreicher geworden, als sie es sich jemals erträumt hätten. Ihre Single-Auskopplung 'Never' wurde für einen Werbespot verwendet und erfreute sich sofort größter Beliebtheit, so dass die Band plötzlich gehörig unter Druck stand, mit ihrem neuen Album adäquat nachzulegen.

"A Blind Arcaade" hat dementsprechend auch etwas länger auf sich warten lassen, vier Jahre konkret, doch offenbar hat sich die Wartezeit auch gelohnt, denn diesmal ist die Truppe noch emotionaler, die Songs sind noch melancholischer, die Folk-Momente kommen noch intensiver herüber, und alles in allem ist der ohnehin sehr zerbrechliche Sound der Iren phasenweise so ergreifend, dass man die Taschentücher zücken mag. ALL THE LUCK IN THE WORLD baut sein Fundament auf sanfte Streicher und hier vor allem auf die Cellos, die den Nummern nicht nur einiges an Raum geben, sondern auch die Melodiebögen auf eine Art und Weise prägen, die im poppigen Folk wohl einzigartig ist. Darüber hinaus profitiert die Band auch von einer wirklich perfekten Produktion, in der alle Details glasklar aus den Boxen tönen und die selbst dem introvertiertesten Stück so viel Volumen schenken, dass man fast schon glaubt, bei den Herrschaften im Studio zu stehen. Hier haben auch die Leute im Hintergrund ganze Arbeit geleistet.

Doch das große Ohrenkino läuft ganz vorne, und auch wenn man vielleicht anmerken darf, dass ALL THE LUCK IN THE WORLD ein kleines bisschen abwechslungsreicher hätte vorgehen können, so sind die zahlreichen, wirklich präzise inszenierten Emotionen hier so toll in den Indie-Folk-Fundus der jungen Combo eingebettet, dass jede Meckerei sinnlos erscheint. Den großen Hit hat die Band diesmal nicht, ein großes Album dafür aber definitiv!

Anspieltipps: Golden October, Starboard, Moon