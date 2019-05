DREAM THEATER light-Prog die Xte.

ALL THINGS FALLEN ist ein neues Projekt des Schweden Markus Sigfridsson, der mit DARKWATER schon eine ein stilistisch ähnliche gelagerte Band am Start hat. Jene Band hat dieses Jahr sogar schon ein Album namens "Human" veröffentlicht, das meinem Namensvetter hier sehr gefallen hat.

Ganz so wohlwollend höre ich die Musik von ALL THINGS FALLEN allerdings nicht. Klar, der melodische Prog Power Metal in druckvoll-modernem Klanggewand ist aus musikalischer Hinsicht einwandfrei. DREAM THEATER light scheinen allerdings recht viele Combos ordentlich hinzubekommen. ALL THINGS FALLEN setzt bei der bandeigenen Interpretation des Stils sehr auf prägnante Refrains, die auf die klare - aber irgendwie für diese Musik auch total typische - Stimme maßgeschneidert sind. Des Meisters Soloarbeit an der Klampfe ist auch immer mal wieder einen Aha-Moment wert, genauso wie die Violine bei 'In The Divide', dem besten Song des Albums.

Aber ganz ehrlich, ich werde die Scheibe nach dem Review wohl relativ sicher nicht mehr hören. Es fehlt irgendwie das Körnchen, das beispielsweise das in etwa vergleichbare letzte LANCE KING-Album (zum Review von "ReProgramm") hatte. Ein klein wenig Auflockerung der geleckten Perfektion, etwas Reibung, etwas Dreck oder von mir aus gerne auch etwas Pathos und Plüsch würde ALL THINGS FALLEN gut tun, um in meinem Ohr auch "gut" zu klingen.