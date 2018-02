Mehr über All Will Know

Bombastischer Modern Metal in vertrauter Machart

Vor zehn Jahren hätte man den IN FLAMES-Vergleich vielleicht noch belächelt, doch seitdem die Skandinavier die Tore zum Mainstream immer weiter aufstoßen und auf ihrem letzten Album fast schon mehr Pop als Metal abgeliefert haben, liegen zwischen ALL WILL KNOW und dem Original aus Göteborg sicherlich keine ganzen Welten mehr.

Ob das gut oder schlecht ist, muss man von seinen persönlichen Vorlieben abhängig machen. Fakt ist jedenfalls, dass Platten wie "Infinitas" heute keine kreativen Löcher mehr reißen und die Mischung aus bombastischen, elektronisch verstärkten Arrangements und gelegentlich recht wuchtigen Riffwänden heute keine Besonderheit mehr sind und die Urheber sich schon einiges einfallen lassen müssen, um sich ein wenig aus der Masse abzuheben. Doch die Jungs aus Darmstadt haben in den zwölf neuen Stücken nicht die zündenden Ideen, die im Sinne der Band den Unterschied machen könnten. Die Songs sind wirklich gut, die Hooklines greifen in den meisten Fällen, ja auch die Performance ist im Grunde genommen makellos. Aber trotzdem ist ALL WILL KNOW nicht dazu imstande, das erhabene Gefühl zu erzeugen, mit dem neuen Material Grenzen zu versetzen oder grundsätzlich irgendetwas sehr Spezielles erschaffen zu haben. Oder etwas kompakter: "Infinitas" ist gut, aber nicht gut genug, um bedingungslose Begeisterung auszulösen!



Nichtsdestotrotz sollten Liebhaber opulenter Modern-Metal-Sounds den Herrschaften ein Ohr leihen, denn dass sie auf einem hohen Niveau musizieren, steht definitiv außer Frage. Es fehlt eben nur das gewisse Etwas - aber nach dieser geheimen Zutat sucht die Band in diesem Genre längst nicht alleine!



Anspieltipps: Ruins, Waves