Räudig wie eh und je, am Ende aber doch eher unspektakulär

Nach "Rock Around The Cock" und "Play It Fucking Loud" ist "Redneck Superstar" der dritte Silberling aus dem Hause ALLEHACKBAR - und dem ungeschriebenen Gesetz nach der wichtigste Output im Leben einer Band. Sollte sich ALLEHACKBAR tatsächlich auf diese Formel berufen müssen, könnte es künftig relativ eng werden. Denn obschon die Jungs mit einer Menge Energie punkten undd den Rotz immer noch in seiner dreckigsten Form gepachtet haben, ist das Material doch etwas eintönig. Der MOTÖRHEAD-Effekt besteht auch nach dem Ableben des "Ace Of Spades"-Line-ups noch. Und ALLEHACKBAR gehört zu jenen Kapellen, bei denen dieses Virus am nachhaltigsten Wirkung findet.

Natürlich sind die schmutzigen Gitarrensounds irgendwie ansteckend, ebenso die partytauglichen Singalongs und das meist hohe Tempo, mit dem ALLEHACKBAR die neuen Songs herunterrockt. Doch kommt Zeit, kommt leider auch Langeweile, denn auf Dauer kann die Band auch diesmal keine frischen Impulse setzen und versteckt sich letztendlich viel zu sehr hinter dem vereinheitlichten Songwriting, das man auf "Redneck Superstar" sogar noch schneller durchschaut als bei den letzten beiden Scheiben. Wenn Stücke wie '3 Tits Are 1 Too Much' und 'Sex, Drugs & Rock 'n' Roll' das Gaspedal durchtreten, kann man zwar sicher sein, dass ein sofortiges Stimmungshoch folgt, aber genauso sicher ist die Erkenntnis, dass die groben Strukturen der Songs sich gleichen und abseits der gelegentlichen Tempoveränderungen nicht viel dabei ist, was die individuelle Charakteristik eines Tracks weiter prägt. Oder kurz gesagt: Vieles auf "Redneck Superstar" ist einerlei - und das macht die Sache auf Dauer nicht sonderlich spannend.

Für einen kurzen Abstecher in den dreckigen, zeitgemäßen Rock & Roll ist dieses Album sicherlich nicht die schlechteste Lösung. Sucht man allerdings nach langfristiger Befriedigung, wird sich "Redneck Superstar" nicht wirklich aufdrängen. Dazu fehlt dann einfach das nötige Quentchen Substanz.

Anspieltipps: 3 Tits Are 1 Too Much, We Are The Partycrew