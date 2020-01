Stil? Ist klar...

Vielleicht mag das alles ja gar nicht so schlecht gemacht sein. Und sicherlich muss man auch anerkennen, dass die Jungs von ALLES MIT STIL mit Leidenschaft und einer Menge Energie bei der Sache sind, um ihr neues Material dann doch an den Mann zu bringen. Aber alles hat irgendwo seine Grenzen, und das war bereits beim Vorgänger ziemlich deutlich geworden. Und diese Grenzen definieren sich auch diesmal durch den (vorsichtig gesagt) bescheidenen lyrischen Output, der irgendwo zwischen pseudo-intellektuell, Tough-Guy-peinlich und schlicht und ergreifend banal anzusiedeln ist. Und damit hat man die Band tatsächlich noch vor allzu scharfer Kritik geschützt.



Bringt man es allerdings auf den Punkt, ist das klischeeverliebte Material relativ schnell kaum mehr auszuhalten, weil die vokalen Ergüsse selbst für Deutschrock-Verhältnisse unerträglich sind. Es sind nicht nur die üblichen Durchhalteparolen oder dieses beständig akzentuierte Wir-gegen-alle-Feeling, das hier nervt, sondern auch die dauerhaft nervige Wortwahl bzw. der Versuch, mit Plattitüden irgendetwas auf die Beine zu stellen, von dem sich die Hörer tatsächlich noch beeindrucken lassen könnten.



Dabei ist das musikalische Grundgerüst nämlich eigentlich gar nicht so verkehrt. ALLES MIT STIL arbeitet mit einigen Crossover-Partikeln und hat auch einige dicke Grooves am Start, mit denen sich die eine oder andere Explosion auslösen lässt. Aber früher oder später oder eigentlich sofort kommt man wieder zurück an jenen Punkt, an dem man die Texte nicht mehr ausblenden kann. Und genau hier ist dann auch sofort der Ofen aus. Sorry, aber das geht irgendwie gar nicht! Oder sind wir schon so abgestumpft, dass wir hier ein Auge zudrücken müssen? Nun, ich hoffe nicht!