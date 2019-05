Vertraute Muster mit progressivem Einschlag.

Mehrere Wege führen zum Ziel - und mehrere Anläufe zum Glück oder auch zum Erfolg. Ist der erste Durchgang des neuen ALMOST HUMAN-Albums eher noch ein steter Wettbewerb mit den Herrschaften von MNEMIC und FEAR FACTORY, kristallisiert sich mit zunehmender Spieldauer ein immer stärker ausgeprägter Hang zu progressiven Tönen heraus, der "XS2XTC" schließlich auch mit den nötigen Reizpunkten versorgt. Die Schweizer können zwar auch brachial und heavy, doch im weitesten Sinne geht es ihnen um komplexere Arrangements, in denen feine Melodiebögen ebenso Raum haben sollen wie epische Soundscapes und sphärische Versatzstücke. Das alles macht ALMOST HUMAN zwar nicht zum neuen Trendsetter, bringt die Band aber in beste Gesellschaft. Zum Beispiel in diejenige von MNEMIC und FEAR FACTORY.

Denn wie man das Ganze auch dreht und wendet, so kommt man am Ende immer wieder auf einen gemeinsamen Nenner mit den Dänen bzw. dem Cazares-Clan, nur eben mit dem Unterschied, dass bei den Eidgenossen noch größerer Wert auf Vielseitigkeit gelegt wird. Von plumpen Groove-Monstern will man auf "XS2XTC" nichts wissen, von räudigen Thrashern ebenfalls nichts. Vielmehr geht es um die stete Kunst, einprägsame Harmonien mit dezent theatralischen Mustern zu verknüpfen und das Ganze bombastisch und brutal zu unterfetten - und in diesem Segment ist ALMOST HUMAN bereits jetzt extrem souverän unterwegs. Lediglich zum Ende der Platte geht ein bisschen Puste verloren, weil die Band nicht mehr viel Neues, Erfrischendes nachlegen kann. Doch mit Songs wie 'Divine Comedy', 'Promised Paradise' und 'Naked Now' hat sich das schweizerische Ensemble schon mal jetzt eine gute Position erkämpft und muss sich auch hinter den genannten Acts nicht mehr verstecken. Luft nach oben bleibt selbstredend noch einige; aber mit "XS2XTC" hat sich die Truppe nach einigen dürren Jahren endlich wieder überzeugend zu Wort gemeldet.