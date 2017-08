Eine Band erfindet sich neu.

Die Freiberger Raubkatzen von ALPHA TIGER haben in ihrer sechsjährigen Karriere unter diesem Namen schon eine durchaus bewegte Geschichte hinter sich. Bei Erscheinen des Debüts noch hochgejubelt und als großer deutscher Nachfolger QUEENSRYCHEs gehandelt, verlor die Metal-Öffentlichkeit beim (immer noch tollen) Zweitwerk "Beneath The Surface" unverständlicherweise ein wenig das Interesse an der Band, bevor das Drittwerk "iDentity" dann tatsächlich kaum noch Aufsehen erregte. Als dann 2015 noch Geldkehle Stephan Dietrich ausstieg, stand man sicher kurz vor der Auflösung. Und viele Kollegen wären diesen Schritt vermutlich auch gegangen. Doch nicht so ALPHA TIGER!

Nein, die Sachsen starten 2017 einfach nochmal ganz von vorn. Verstärkt mit neuem Mikroschwinger versetzt das Alphatier den eigenen Sound weg von progressivem Anspruch und Geschwindigkeit hin zu vollen Orgelklängen und satten Hard-Rock-Riffs. Mit der vorherigen Inkarnation hat man eigentlich nur noch die hohe Qualität gemein, im Grunde kann man hier also von ALPHA TIGER 2.0 sprechen.

Bei aller Liebe, die ich zumindest für die ersten beiden Alben der Band aus der Stadt der Bergakademie aufbringe, muss ich dem selbstbetiteltem Viertwerk klar zusprechen, mich noch einmal etwas mehr anzusprechen. Das neue Klangbild sitzt sicher noch nicht perfekt, weshalb die untenstehende Bewertung auch nicht ganz so überschwänglich ausgefallen ist. Aber die Marschroute trifft schon mal mitten in mein Herz. Durch den fantastischen Einsatz der Schweineorgel und die epischen Songaufbauten klingen die einstigen Senkrechtstarter wie frühe URIAH HEEP mit feiner Metal-Lackierung. 'Aurora' atmet diesen besonderen 70er-Spirit und beeindruckt mich nachhaltig. Hier mag ich gar von einem Jahrespoll-Song sprechen. Das dramatische 'Feather In The Wind' und das düstere 'My Dear Old Friend' schlagen in die gleiche Kerbe.

Etwas anders gelagert ist der Auftaktkracher 'Comatose', das poppig-spaßige 'Vice' und vor allem der Gänsehaut verbreitende Schlussakkord 'The Last Encore', der sich mit den dunklen Seiten des Musikschaffens beschäftigt und sich ebenfalls mit vielen Ausrufezeichen und grandioser Gitarrenarbeit auf den Titel "Song des Jahres" bewirbt.

ALPHA TIGER macht mit diesem Neustart nicht nur verlorenen Boden wieder gut, er ist ein wahrer Befreiungsschlag und wird sicher noch viele Runden in meinem CD-Spieler drehen. Dabei wird meine noch etwas reservierte Bewertung sich sicher eher nach oben als nach unten korrigieren. Ich bin begeistert von diesem neuen Anfang!