Neoklassik ist wieder salonfähig!

Auf absehbare Zeit ist sicherlich nicht damit zu rechnen, dass eine Band wie SYMPHONY X noch einmal komplett zu ihren Anfängen zurückkehren und die Stilmittel des neoklassischen Power Metals noch einmal als Leitmotiv einer nuen Veröffentlichung verwenden wird. Insofern muss sich eine Truppe wie ALTAIR sicherlich keine Sorgen um ihre Daseinsberechtigung machen, denn die ist durch eben jene Rückbesinnung unter anderer Flagge alleine deshalb schon gegeben, weil die italienischen Prog-Power-Neulinge qualitativ schon sehr nahe am Niveau der amerikanischen Szene-Superstars sind. Nach dem Release ihres Debüt-Silberlings "Lost Eden" hatte man den Musikern ohnehin schon baldiges Durchstarten prophezeit. Vier Jahre später scheint dieser Zeitpunkt mit der Veröffentlichung von "Descending: A Devilish Comedy" nun erreicht.

Böse Zungen können zwar behaupten, dass die Südeuropäer nicht viel anders machen als ungefähr 90 Prozent vergleichbarer Acts in den späten 90ern, doch da die Szene sich gesund geschrumpft hat und wirklich wertige Acts nur noch in erschreckend weiten Abständen auftauchen, hat ALTAIR schon einmal einen klaren Vorteil, den die Band mit neun erstklassigen Power-Metal-Hymnen mit angenehm progressiven Einschlag aber auch zu nutzen weiß. Hier wird nämlich kein Gedanke an eine allzu pompöse Untermalung verschwendet oder mit pseudo-symphonischen Mitteln ein Mehr an Anspruch vorgegaukelt. Nein, ALTAIR bleibt an der Basis, nutzt die bestehenden Elemente sehr effizient und zaubert selbst beim Keyboard-Sound ein bodenständiges Gesamtkonstrukt, das Liebhabern neoklassischer Metal-Noten sofort gefallen dürfte. Dass darüber hinaus auch einige Hooklines versteckt wurden und "Descending: A Devilish Comedy" genügend eingängige Passagen bereithält, macht die Platte ungleich attraktiver, macht sie schlussendlich aber auch rund. ALTAIR hatte bereits einen ansprechenden Start, den die Band mit ihrer neuen Platte noch weiter veredelt. Respekt!

Anspieltipps: Seven, Flame Of Knowledge, A Lesson Before Ascending