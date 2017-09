Vorgezogene Weihnachtsbescherung für Fans!

Ja ist denn heut schon Weihnachten? Das würde wohl unser Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer angesichts des neuen Livealbums der Alternative-Rocker von ALTER BRIDGE fragen, denn immerhin ist noch nicht einmal ein ganzes Jahr vergangen, seit Mark Tremonti und seine Mitstreiter ihre Fans mit dem aktuellen Silberling "The Last Hero" beglückt haben. Doch seither zeigt die Erfolgskurve der Amerikaner weiterhin steil nach oben und bescherte den Jungs auch eine ausverkaufte Show in der berühmten Londoner O2 Arena am 24. November 2016. Diesen Erfolg wollten die Jungs natürlich verständlicherweise für die Ewigkeit festhalten und so kommen wir dieser Tage in den Genuss von "Live At The O2 Arena + Rarities", bei dem die Jungs nicht nur ihre Qualitäten als Liveband unter Beweis stellen, sondern ihre Fans auch noch mit einigen Raritäten und Bonustracks beglücken.



Den Kern des Releases, der als CD, Blu-ray, DVD und Boxset in den Regalen stehen wird, bildet aber natürlich das bereits erwähnte Konzert in London, das hier in voller Länge verewigt wurde und dessen insgesamt 19 Tracks einen gelungenen Gesamtüberblick der bisherigen Karriere des Quartetts liefern. Über die musikalischen Qualitäten der vier erfahrenen Musiker muss man dabei eigentlich kaum noch ein Wort verlieren, denn Mark Tremonti, Scott Phillips und Brian Marshall sind ja bereits seit CREED-Zeiten ein eingespieltes Team und stellen hier auch wieder unter Beweis, dass sie aktuell wohl eine der oder vielleicht sogar die best eingespielte Instrumental-Fraktion der gesamten Hard-Rock-Szene sind.



Gleichzeitig hat die Band mit Myles Kennedy auch noch einen famosen Sänger am Start, der mit seinen feinen Hooklines Klassiker aus dem eigenen Backkatalog wie 'Rise Today' oder 'Blackbird' und auch frische "The Last Hero"-Tracks wie 'Show Me A Leader' oder 'My Champion' veredelt. Überraschend ist allerdings, wieviel Vertrauen die Amerikaner schon wenige Wochen nach Albumrelease in ihr neues Material setzen, denn wo andere Bands gerne auf bewährte Klassiker zum Abschluss des Konzerts setzen, treffen Tremonti und Co mit dem bereits erwähnten 'My Champion' und dem Übersong 'Poison In Your Veins' eine eher unerwartet Wahl, die trotz des recht jungen Alters der beiden Songs aber überraschend gut funktioniert. Einziger Kritikpunkt bleibt damit zu guter letzt das Tempo, in dem die einzelnen Songs vorgetragen werden. Gefühlt sind viele der Songs nämlich deutlich schneller als in der jeweiligen Studioversion, was sicher dem Adrenalinpegel eines Konzert geschuldet ist, gleichzeitig kommen einige der Hooklines so aber nicht ganz so gut zur Geltung wie auf den regulären Platten. Doch das alles ist Kritik auf allerhöchstem Niveau, denn auch mit durchgedrücktem Gaspedal bleibt ALTER BRIDGE einer der spannendesten Rockbands unseres Planeten.



Doch die Bescherung für die Fans ist mit der Doppel-CD noch lange nicht zu Ende, denn der dritte Silberling des Pakets wartet noch einmal mit satten elf Raritäten auf. Besonders interessant dürften dabei die drei Songs 'Solace', 'Cruel Sun' und 'Breathe' sein, die allesamt aus den Sessions zum Debüt "One Day Remains" stammen und bisher nur in limitierten Edtionen oder gar nicht veröffentlicht wurden. Wirklich erklären kann man sich das eigentlich nicht, denn alle drei hätten auch bestens auf den Erstling gepasst. Doch das bleiben nicht die einzigen Highlights der Bonus-CD, denn auch in der folgenden Sektion von insgesamt sieben japanischen Bonustracks befinden sich mit 'Home', 'New Way To Live' und 'Never Born To Follow' drei echte Perlen, nach denen sich andere Bands sicher die Finger lecken würden. Bei ALTER BRIDGE ist die Qualitätsdichte aber so hoch, dass es für diese Tracks und das finalen 'Symphony Of Agony', das als Bonustrack von "The Last Hero" veröffentlicht wurde, eben nur zu B-Seiten reicht.



Alles in allem ist "Live At The 02 Arena + Rarities" ein Livealbum geworden, das für Fans der Alternative-Rocker ein echtes Rundum-sorglos-Paket liefert. Das Live-Konzert tritt dabei für mich gegenüber der wirklich hörenswerten CD mit Raritäten, die aus meiner Sicht sogar das Potential für ein reguläres Studioalbum gehabt hätte, etwas in den Hintergrund, auch wenn die Show aus der O2 Arena den Vierer in allerbester Verfassung präsentiert und mit einer tollen Atmosphäre punktet. Lange Rede, kurzer Sinn: Für ALTER BRIDGE-Anhänger heißt es hier zuschlagen. Es lohnt sich!