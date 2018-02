Ordentliches Album mit einer herben Enttäuschung.

Vier Jahre nach dem Release seines Debütalbums legt das ALTERBEAST aus Sacramento mit "Feast" seine zweite Scheibe vor. Da ich das erste Album der Kalifornier nicht kenne, lasse ich mich mal überraschen, was mich auf "Feast" erwartet.

Kurzes Klavierintro, kurzes Gitarrenlead, schon legt ALTERBEAST los. Habe ich aufgrund des Covers eine Mischung aus Death und Black Metal erwartet, bin ich doch etwas überrascht, dass ALTERBEAST reinen technischen Death Metal zelebriert. Und das sogar recht gut. In erster Linie herrschen hier natürlich schnelle Drums, technisches Gitarrengefrickel und fiese Vocals, die auch durchaus im Black Metal zu Hause sein könnten. Aber ALTERBEAST versteht es, immer wieder auch mal leicht melodische Parts einzubauen und das Tempo mal hier und da rauszunehmen. So verlieren sich Songs wie 'Welcome To Your Doom', 'Upon The Face Of Doom' oder 'Apex Night Eclipse' nicht in purer Technik und Gebolze, sondern sind ausreichend abwechslungsreich.

Eine pure Enttäuschung ist für allerdings mich die Coverversion von DISSECTIONs 'Where Dead Angels Lie'. Weder schafft es ALTERBEAST, das Stück sich zu Eigen zu machen, noch schaffen es die Amis, ihn gut nachzuspielen und die Atmosphäre des Originals auch nur ansatzweise rüberzubringen. Wäre dieses die Originalversion, würde niemand den Song kennen.

ALTERBEAST liefert mit "Feast" also eine ordentliche Platte ab, das mit dem DISSECTION-Cover jedoch den guten Eindruck um einiges schmälert.