The Art Of Trees

The Art Of Trees

Wegen solcher Alben hört man progressiven Power Metal!

Es gab mal eine Zeit, in der alle italienischen Prog-Metal-Combos eine entscheidende und leider unschöne Gemeinsamkeit hatten: Sie alle klangen wie zweitklassige DREAM THEATER-Kopien, die mit viel Schmalz und Bombast versuchten, als theatralischer Gegenpart zu den Amis eine neue Nische zu bedienen. Das Resultat ist bekannt: Die Szene hat sich schnell wieder gesund geschrumpft, einige wenige Acts überlebten dank entsprechender Qualitätssicherung, und inzwischen gibt es im Stiefelstaat längst eine neue Bewegung, deren hohe Ansprüche sich endlich auch in der Musik der jeweiligen Beteiligten wiederfinden. Und eine dieser Bands hört auf den Namen ALTHEA.



Komischerweise sind die Vergleiche zu DREAM THEATER zwei Dekaden nach der großen Flut immer noch ein Teil des italienischen Prog-Szene, nur eben dass sie diesmal wesentlich hochwertiger aufbereitet werden und nicht der ständige Versuch, "Images & Words" zu verschlimmbessern, im Vordergrund steht. Auf "The Art Of Trees" gibt es stattdessen einen sehr gut ausgewogenen Mix aus melancholischen Augenblicken, verspielten Instrumental-Parts, introvertierten, überraschend zurückhaltenden Passagen und melodischen Phasen, über die sich auch jeder klassisch orientierte Power-Metal-Liebhaber nicht wird satthören können. ALTHEA bürgt für feine Widerhaken und herrliche Harmonien und stellt sich allen möglichen knödligen Kontrasten selbstbewusst entgegen und entgegnet ihnen mit träumerischen Soundscapes und der einen oder anderen doch sehr effizienten Riffattacke. Die Platte bleibt dabei bis zum letzten Ton so herrlich unberechenbar, erarbeitet durch viele treffend kombinierte Gegensätze eine gewisse Eigenständigkeit und fasnziniert schließlich mit einem bunten Strauß angenehm unverbrauchter Melodien, dass am Ende tatsächlich diejenigen Freude haben dürften, die sich damals bevorzugt abgewendet haben - nämlich die Fans der ersten DREAM THEATER-Klassiker, die hier eine weiterentwickelte Variante des dadurch inspirierten Sounds erleben dürfen.

Und das wohlgemerkt auf einem sehr, sehr hohen Niveau! Wer ALTHEA bislang noch nicht kennen gelernt hat, sollte nicht länger zögern und einen der meistversprechenden Prog-Acts im Hier und Jetzt unbedingt und zügig anchecken. "The Art Of Trees" ist eines der ersten echten Highlights des noch jungen Kalenderjahres 2019!



Anspieltipps: One More Time, Today, The Shade