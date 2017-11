Eine Stimme zum Verlieben

Jede Wette, dass man Molly Rankin jeden Wunsch von den Lippen ablesen würde, würde sie ihn mit ihrer verführerischen Stimme nur genügend ausschmücken. Die Frontdame der kanadischen Indie-Popper von ALVVAYS hat eine wahrhaftig bezaubernde Art, ihr Organ zu verwenden und klingt dabei so sexy und anziehend, dass man sich fast schon schämen mag, sich so stark vor ihr in den Bann ziehen zu lassen.



Doch auch die zugehörigen Songs des zweiten ALVVAYS-Albums geben Anlass zur Freude, schließlich ist die Band ihrem sanften, aber doch unterhaltsamen Pop-Punk-Kurs treu geblieben, haben ihn um ein paar 80's-taugliche Melodien angereichert, können sich aber am Ende vor allem auf dieses zuckersüße, bisweilen auch melancholisch anmutende Timbre verlassen, mit dem Rankin alles und jeden vereinnahmt, der sich nur einen kurzen Augenblick lang ihrer Performance widmet.



Dass "Antisocialities" nicht der Ausbruch allergrößter Kreativität ist, soll nicht verschwiegen werden, doch derlei Ansprüche hat man vorab auch gar nicht an die neue Platte der Truppe aus Toronto gestellt. Es ging nur um zauberhafte Melodien, verträumte Klangflächen, vereinnahmende Hooklines und die charismatische Sängerin - mehr sollte es gar nicht sein. Und mehr ist es auch nicht, aber wenn man einem Album bescheinigen kann, mit minimalem Aufwand, maximale Effekte zu erzielen, ohne dabei eine gesonderte Revolution starten zu müssen, ist das wohl aussagekräftig genug.



Ich gebe zu, dass mich Molly Rankin womöglich massiv manipuliert und für einen Moment auch die Objektivität genommen hat. Aber warum soll man nicht für das einstehen, was man schlichtweg schön findet? Und schön, ja sogar besonders schön, das ist es, dieses neue ALVVAYS-Album!



Anspieltipps: In Undertow, Not My Baby, Already Gone