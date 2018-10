Voluminös und bombastisch - aber irgendwie auch endlich mal gut!

Zu AMARANTHE gibt es wohl keine zwei Meinungen; entweder kommt man mit dem modernen Genre-Mix aus poppigen Bombastsounds und epischem Melodic Metal klar oder man wahrt seine ablehnende Haltung gegen so ziemlich alles, was mit Attributen wie Female-Fronted und Symphonic Metal um die Ecke kommt. Es gibt aber doch noch eine dritte Lösung, die das schwedische Sextett auf seinem aktuellen Album erstmals anbietet: Man öffnet sich ebenso wie die Band für neue Klangexplosionen und wird Zeuge einer Scheibe, die mit wesentlich mehr Schmackes und stark verbesserten Hooklines neue Akzente in der bandeigenen Historie setzt.



Natürlich ist das Grundgerüst bei AMARANTHE auch auf der fünften Veröffentlichung das gleiche, soll heißen nach wie vor hangeln sich Elize Ryd und ihre Mitstreiter durch einen Wust an voluminösen Arrangements, meist leicht verdaulichen Melodien und Mainstream-affinen Singalongs, doch im Grundsatz ist "Helix" phasenweise aggresiver, spontaner und nicht mehr so künstlich aufgebläht wie die vorangegangenen Releases. Auch bei den Refrains konnten die Skandinavier noch mal nachlegen und agieren nicht mehr so vorhersehbar wie beim letzten Mal. Auch hier gilt das Prinzip: Hauptsache man kann schnell mitmischen. Doch von fröhlichen Singsang-Geschichten ist AMARANTHE anno 2018 weitestgehend abgerückt und präsentiert sich auch in dieser Hinsicht reifer und schlichtweg besser.



Insofern darf man "Helix" definitiv als Schritt in die richtige Richtung interpretieren. Die neue Scheibe wird zwar nicht zwangsläufig zum Umdenken bei den Gegnern poppigen Mainstream-Metals führen, den einen oder anderen aber wahrscheinlich dennoch überzeugen können, der Band eine weitere Chance zu geben. In Sachen Songwriting, Weiterentwicklung und Performance schnüren die Schweden hier ein Kombipaket, dem man nicht mehr so einfach widerstehen kann - auch wenn man dafür gegen seine eigenen Prinzipien verstoßen muss!



Anspieltipps: Inferno, Breakthrough Starshot