Auf die nächsten 20 Jahre meine Herren, Prost!

Warum diese Band aus Ohio ausgerechnet in Frankreich zu einer großen Nummer geworden ist, überall anders auf der Welt dagegen höchstens als Randerscheinung registriert wurde, lässt sich nicht so einfach beantworten.



Der Mix, mit dem uns die Herren Michael Hannon (der zuvor bei den leider nur kurzlebigen SALTY DOG durchaus erfolgreich war und zudem auch in Diensten von DANGEROUS TOYS stand) an Bass und Mikro, Steve Theado (guit.), Vinnie Salvatore (guit.) und Michael Harris (dr.) seit nunmehr 20 Jahren die Ehre erweisen, hat nämlich nichts landesspezifisches intus, sondern lässt sich schlicht unter Kategorie "Hard Rock'n'Roll" einordnen und sollte daher auch überall auf diesem Erdball gleichermaßen gut ankommen.



Egal, das Quartett agiert durchwegs auf international respektiertem Niveau und versteht es gekonnt ihre in erster Linie wohl für die Bühne komponierten Tracks auch auf Tonträger ordentlich und solide darzubieten. Gesondert hervorgehoben werden muss auch, dass AMERICAN DOG aber keineswegs nur deftig zu rocken versteht, sondern durch Anleihen beim Country und anderen Americana-Einsprengsel die Tracks abwechslungsreich zu gestalten weiß. Und das seit inzwischen 20 Jahren!



Anlässlich des Jubiläums kredenzt man uns nun also die vorliegende Compilation, auf der auf zwei Tonträgern insgesamt 36 Songs verewigt wurden. Während auf CD Nummero Uno ein gelungener Querschnitt der bisherigen Studiowerke der Band enthalten ist und man in etwa nachvollziehen kann, weshalb AMERICAN DOG als Einflüsse unter anderem MOTÖRHEAD, Ted NUGENT, AEROSMITH und TWISTED SISTER angibt, hat man den zweiten Dreher vorwiegend dafür genutzt um die Live-Qualität dieser Band gesondert hervorzuheben.



Mit Erfolg! Denn die während der so genannten "Neanderthal Tour Live" im heimatlichen Wapakoneta in Ohio aufgenommenen Tracks versprühen das berühmte "Mittendrinnen"-Feeling. Die Live-Atmosphäre des Clubs konnte nämlich mehr als ordentlich festgehalten werden, wodurch die Intensität der herb-frischen Songs noch ein wenig intensiver ausfällt. Der nicht unbedingt glasklare Sound wird dadurch zur Nebensache. Vervollständigt wird der zweite Dreher von einigen Demo-Aufnahmen sowie raren Outtakes, unter anderem von einer unglaublich derben Interpretation von 'Train Kept A Rollin’'.



Nicht zuletzt diese lässt daran denken, dass es sich hierbei wohl um die optimalen Tournee-Partner der einst bei uns mit ähnlichem Material für Furore sorgenden THUNDERHEAD gehandelt hätte. Auch wenn man sich in etwa vorstellen kann, was da wohl herausgekommen wäre...Hallelujah!