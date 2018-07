Recht knappe Hardcore-Show, aber unterm Strich ein tolles Comeback!

Knapp anderthalb Dekaden, einige unschöne Gerichtsprozesse und ein harter Kampf um die Namensrechte liegen zwischen dem letzten Werk der Boston-Legende und dem aktuellen AMERICAN NIGHTMARE-Album. Die Hardcore-Punker, die gerade zur Jahrtausendwende einige deutliche Akzente setzen konnten, waren zwar nie gänzlich von der Bildfläche verschwunden, doch die zahlreichen internen Querelen haben schließlich dazu geführt, dass eine viel zu lange Zwangspause den Erfolg ausbremste und die verbliebenen Mitglieder schließlich dazu zwang, noch einmal komplett von vorne zu beginnen.

Insofern scheint es auch konsequent, das neue Werk schlicht und einfach "American Nigghtmare" zu betiteln, da der Neuanfang gleichzeitig auch stilprägend sein soll und klangtechnisch auch eine vergleichbare Fortsetzung erfahren soll. Doch Fans der ersten Stunde müssen sich gar nicht erst fürchten, denn die Herren von der Ostküste sind auch im gesetzten Alter immer noch der Hardcore-Szene verbunden und liefern einen anständigen Abriss, der sich von den vorangegangenen Schandtaten nur dadurch unterscheidet, dass er nicht mehr ganz so melodisch ausgefallen ist. Tracks wie 'War' und 'Colder Than Death' bringen zwar die bekannten punkigen Hooklines mit, doch summa summarum regiert auf "American Nightmare doch eher Captain Rabiato mit dreckigen Gitarren, pumpenden Grooves und kompromisslosen Fast-Forward-Attacken, die auch nach so vielen Jahren ihre Wirkung beibehalten haben.

Will man es sich einfach machen, könnte man ganz simpel den Standpunkt vertreten, dass AMERICAN NIGHTMARE mit alter Kraft zurückgekehrt ist - und will man einfach nur die Realität erfassen, würde man das gleiche behaupten. es mögen zwar nur neun Songs bei weniger als 20 Minuten sein, aber trotzdem ist diese kurze Hardcore-Abfahrt ein richtig starkes Comeback, auf dem die Band gerne aufbauen kann. Und das gerne auch mit hohem Tempo...

Anspieltipps: American Death, Colder Than Death