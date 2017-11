Everything And Nothing

Everything And Nothing

Mitten ins Fressbrett!

Als Gary Meskill vor einigen Wochen von einem hinterhältigen Schlägertrupp attackiert und schwer verletzt wurde, hätten ihn die Songs der AMERICAN WRECKING COMPANY wahrscheinlich schnell wieder aufgerichtet. Die Band hat sich in den Vorbereitungen des neuen Albums mit allergrößter Wahrscheinlichkeit das gesamte PRO-PAIN-Fundament zu Gemüte geführt und den Energierausch der New Yorker Metalcore-Pioniere selbst zu Eigen gemacht.

Denn ein Album wie "Everything And Nothing" demonstriert in aller Deutlichkeit, wobei es bei der Vermischung von rabiaten Thrash-Attacken und brutalen Hardcore-Grooves eigentlich immer ging. Da ist nicht die Rede von scharfen Kontrasten, melodischer Verweichlichung und womöglich auch noch emotionalem Hickhack. Nein, die AMERICAN WRECKING COMPANY haut einfach konsequent drauf und orientiert sich lieber man an einer Combo wie HATEBREED, wenn nicht gerade der straighte Output von SEPULTURA für die zehn neuen Stücke Pate stehen darf. Und auch SOULFLY scheint den Herren schon einmal öfter begegnet zu sein, wie kompromisslose und dennoch sehr groovige Nummern wie 'Mad By Design' und 'I Won't Listen' untermauern.

Vielleicht mag sich die Band hier und dort ein wenig limitieren, vielleicht ist es in einigen Phasen von "Everything And Nothing" auch zu schlicht, doch eines wird man diesen Herren auf keinen Fall vorwerfen können: nämlich, dass sie bei ihrer Darbietung keine Leidenschaft an den Tag legen - und damit so manchen kreativen Engpass ganz locker kaschieren. AMERICAN WRECKING COMPANY liefert das volle Brett, und dafür werden Fans der hier angeführten Gruppen dieses massive Prügelkommando auch lieben!

Anspieltipps: Health By Wealth, Mad By Design, Day Of Shame