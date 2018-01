Ein Sommer-Album mitten im Winter. Das tut gut!

Was dabei herauskommt, wenn sich ein früheres Mitglied der Glam-Rocker WIG WAM (konkret: Sänger Age Sten Nilsen) und Workaholic Erik Mårtensson (momentan u.a. mit ECLIPSE, NORDIC UNION und W.E.T. beschäftigt) zusammentun, dürfte nicht allzu schwer zu erraten sein.



Wer an einen durchwegs eingängigen, wunderbaren Melodie-Reigen irgendwo in der Schnittmenge aus saftigem Sleaze/Glam, AOR und Melodic Rock denkt, liegt absolut richtig und darf sich auf die Bekanntschaft mit diesem Hook-Monster namens "Ammuntion" freuen, das einen wunderbaren Nachfolger zum leider etwas untergegangenen 2015-er Erstling "Shanghaied" darstellt.



Jegliche Befürchtungen, man würde langsam aber sicher den Überblick verlieren, von welcher der Formationen, bei denen Erik mitmischt, nun welcher Songs stammen würde, werden aber rasch vom Tisch sein, denn dermaßen locker-flockig klingt das Material des Melodic-Tausendsassas ansonsten nicht.



Bleibt bloß die Frage, ob dermaßen gute Laune verbreitende Mitreißer wie 'Freedom Finder' (dessen Bridge ein wenig an den Billy SQUIER-Hit 'The Stroke' denken lässt), die 80er-EUROPE-Gedächtnis-Komposition 'Tear Your City Down' oder das den Zuhörer im Kopfkino auf Anhieb im offenen Cabrio über einen US-Highway cruisen lassende 'Wrecking Crew' (mit dem sich die Truppe übrigens für das norwegische Finale für den letzten ESC qualifizieren konnte!) nicht doch besser zu einem anderen Zeitpunkt veröffentlicht worden wären.



Wobei, mit "Ammunition" lässt sich der Sommer und die Sonne ins Haus zaubern. Und wenn das mal nicht auch gleich Heizkosten spart, was dann?