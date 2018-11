The Pursuit Of Vikings - 25 Years In The Eye Of The Storm

Sehr gelungener Rückblick auf 25 Jahre AMON AMARTH!

Nach 25 Jahren im Geschäft wird es Zeit für eine Dokumentation über die Bandgeschichte. Das hat sich wohl auch AMON AMARTH gedacht und hat mit "The Pursuit Of Vikings" nun die eigene Historie aufgearbeitet.

Das Package besteht aus einer Dokumentation über die Anfänge der Band bis heute, einen Filmmitschnitt des 2017er Auftritts auf dem Summer Breeze Open Air und dem Konzert auf CD. In einer speziellen Variante gibt es noch den Mitschnitt des Auftritts auf der T-Stage aus dem Summer Breeze, bei dem die Schweden einige ihrer älteren Songs gespielt haben.

Die Dokumentation ist sehr detailiert und unterhaltsam. So bekommt man Einblicke in die privaten Sammlungen der Bandmitglieder, über die Entstehungen der Alben, warum "Versus The World" eigentlich das letzte Album der Band sein sollte und dennoch gleichzeitig eine Art Wiedergeburt AMON AMARTHs darstellte und warum der ehemalige Metal Blade-Deutschland Chef und Summer Breeze-Mitgründer Michael Trengert, der 2013 verstorben ist, mitverantwortlich für die imposanten Live-Shows heutzutage war. Außerdem erzählen die Schweden, warum sie damals einen Vertrag von Nuclear Blast abgelehnt haben und welche Probleme sie bei den Aufnahmen zum Debüt-Album "Once Sent From The Golden Hall" hatten.

Johan Hegg und Co präsentieren sich dabei äußerst sympathisch und plaudern wirklich aus dem Nähkästchen. Insbesondere von Johan bekommt man einen neuen Eindruck, wenn man ihn sonst nur als "bösen Wikinger" auf der Bühne erlebt hat. Für Abwechslung sorgen immer wieder kurze Live-Mitschnitte, wovon gerade die Videos aus den frühen Zeiten der Band interessant sind, sowie Interviews mit Wegbegleitern in der Geschichte AMON AMARTHs. So kommen u.a. Peter Tägtgren (Produzent des ersten AMON AMARTH-Albums), Thomas Jensen (Veranstalter Wacken Open Air), Andy Sneap (Produzent "Deceiver Of Gods" und "Jomsviking") oder Metal Blade USA-Chef Brian Slagel zu Wort.

Die Dokumentation ist wirklich sehenswert. Sie zeigt, wie die Band es als kleine schwedische Death-Metal-Truppe an die Spitze eines jeden Heavy-Metal-Festivals geschafft hat und heutzutage da steht, wo sie steht.

Das dann folgende Konzert vom 2017er Summer Breeze zeigt dann AMON AMARTH von der stärksten Seite. Wer die Schweden schonmal live erlebt hat, weiss, dass nicht nur Musik gemacht wird, sondern es wird eine richtige Show geboten. So auch hier. Ein großes Bühnenbild, viel Feuer und eine prächtig aufgelegte Truppe sorgen für eine große Wikinger-Party, die durch gute Bilder und einen Top-Sound ins heimische Wohnzimmer gebracht wird. Hat man einmal keinen Fernseher zur Verfügung, kann man das Konzert auch auf CD genießen. Da freut man sich schon auf den nächsten AMON AMARTH-Gig!

Mein einziger wirklicher Kritikpunkt ist, dass es auf der normalen Version keinen vollständigen Mitschnitt der T-Stage-Show mit den älteren Songs (z.B. 'With Oden On Our Side', 'Victorious March' oder 'The Last With Pagan Blood') gibt. Wenn ich so eine Box herausbringe und die Geschichte der Band darstellen will, gehört diese Show für mich zum Package dazu. So fehlt leider etwas.