Flüchtiger Nebel.

This is no fairytale, this is reality: Nach fünfjähriger Abstinenz trumpft AMONG THE WEEDS endlich mit der offiziellen Erstveröffentlichung aus dem Hauptquartier in Portland auf. Die Ausrichtung des Albums "This Is No Fairytale" zeigt sich bereits auf dem hellen Cover: Minimalistisch, klar und dennoch auf raffinierte und subtile Art verschachtelt und verwoben präsentiert sich die Truppe um Frontfrau Rose Z Vine als direkter Nachfolger klassischer Gothic-Bands wie SIOUXIE AND THE BANSHEES oder THE CULT.

Musikalisch setzt das Trio einen klaren Fokus auf starke Synthesizer und harte Gitarren – zwei Elemente, deren Ausgewogenheit sich von Song zu Song neu ausbalanciert: So zeigt sich das Intro 'Event Horizon' noch äußerst mystisch und beinahe ethnisch mit den markanten Drum-Schlägen, während das nachfolgende 'Frail' wiederum richtig vorwärts geht. Auch Abstecher in die Vergangenheit werden von den Amerikanern unternommen. So erinnert das poppige 'Skinny Bitch' beinahe an Achtziger-Größe CINDY LAUPER. An anderen Stellen hingegen geht es mit "This Is No Fairytale" weitaus tiefer, sehnsüchtig und stimmlich besonders stark präsentiert AMONG THE WEEDS sich etwa auf 'Culture Of Chaos'.

Ein aussägekräftiges Urteil über "This Is No Fairytale" zu fällen, bleibt dennoch schwer: Sphärisch und wabernd wie dichter Nebel, bleiben die Songs der Goth-Rocker von AMONG THE WEEDS genauso schwer fassbar und flüchtig. Ohne ein starkes Motiv, welches mich als Hörerin abholt, plätschern die Songs angenehm dahin. Bis sich der Nebel irgendwann lichtet – Ende der Märchenstunde.