Rock And Roll Baby!

Eigentlich ist nach ein paar Takten alles klar: Wer AIRBOURNE, AC/DC und GIRLSCHOOL liebt, zückt jetzt sofort seinen Geldbeutel und investiert in die neue Scheibe von THE AMORETTES. Die All-Girl-Band hatte bereits vor drei Jahren ein respektables Debüt in den Riff-Rock-Orbit gejagt und legt nun mit einer mindestens ebenbürtigen zweiten Scheibe und einer ziemlich hohen Energieleistung adäquat nach. "Born To Break" ist zwar mittlerweile etwas berechenbarer, da die Band sich auf die Wurzeln ihres Sounds verlässt und hier auch keine revolutionären Neuerungen zulässt. Doch angesichts des Adrenalinpegels, der vor allem im ersten Drittel des aktuellen Werks in der Luft liegt, will man in dieser Sache gar nicht meckern. Denn THE AMORETTES liefert - und zwar Hit für Hit!

Natürlich treten die Damen gelegentlich auch in die Klischeefalle, wenn es da heißt 'Everything I Learned (I Learned From Rock And Roll)' oder 'You Still Got Rock And Roll', aber genau das ist am Ende ja auch das gewünschte Elixier, mit dem die großen Arenen dieser Welt versorgt werden möchten. Nahezu alle zwölf Nummern haben extrem eingängige Refrains, mitreißend rotzige Gitarrensounds und Soloparts ganz nach dem Geschmack von Angus und Co. Zwischendurch gibt es mit 'Hell Or High Water' auch mal einen Hänger, aber der lässt sich locker verkraften. Denn egal ob das Tempo reduziert wird, die Melodien für einen Augenblick ausgeblendet werden oder alles auf den Chorus ausgerichtet ist: Diese Mädels rocken richtig, richtig cool und empfehlen sich mit diesem Album noch einmal nachdrücklich für eine Tour mit einem der oben aufgeführten Acts.

Fans von SKEW SISKIN, THUNDERMOTHER und den Urvätern des australischen Rock & Rolls sollten daher wissen, was zu tun ist: ab in die Lederkluft (Jeans ist auch noch genehm), die Stimme schnell geölt und dann mit gereckter Faust die Songs von "Born To Break" mitschmettern. Nichts könnte zu "Born To Break" näher liegen!

Anspieltipps: Can You Feel The Fire, Everything I Learned (I Learned From Rock And Roll), Bat Shit Crazy