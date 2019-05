Neuer Sänger, neues Glück<br />

Wenn Bands ihren Sänger wechseln, ist das immer eine riskante Operation, vor allem, wenn der neue Mann am Mikrofon eine doch sehr markante Stimme hat. AMULET aus London zeigt mit dem zweiten Album "The Inevitable War", wie man soetwas erfolgreich hinkriegt. Federico Mazza heißt der neue und der sollte Kennern bereits von den italienischen Speed Metallern ASGARD bekannt sein, wo er in höchsten Höhen schreit, jubiliert und singt. Wie solch eine Stimme zum eher basischen NWOBHM-Sound der Truppe passen würde, habe wohl nicht nur ich mich gefragt.

Und nun liegt das Teil vor und es zeigt sich, dass es AMULET glungen ist, die Musik und Mazzas Gesang perfekt zu verbinden, so dass man im Endergebnis ein neues Level erreicht. Leichte Parallelen lassen sich hier zu IRON MAIDEN ausmachen, die es dereinst auch perfekt schafften, Bruce Dickinsons Gesang mit einer musikalischen Weiterentwicklung zu verbinden und an deren frühe Werke "The Inevitable War" mit Mazzas Gesang hin und wieder erinnert, weniger aufgrund der musikalischen Nähe, als aufgrund der ähnlichen Atmosphäre. Dazu gibt es dann auch einfach eine ganze Reihe wirklich cooler Songs auf diesem Album, die im Ohr bleiben und zeigen, dass es AMULET geschafft hat, sich einen eigenen, eigenwilligen Sound zusammenzuzimmern. Songs wie 'Burning Hammer', 'Siege Machine' und 'Roundhead' sind allesamt stark und zeigen, dass es eine gute Band auch innerhalb eines recht engen stilistischen Korsetts schaffen kann, für Abwechslung zu sorgen.

Die Produktion ist auf "The Inevitable War" ebenfalls passend ausgefallen, etwas roh und sehr direkt, so setzt sie die Songs perfekt in Szene. Und somit kann ich glücklicherweise berichten, dass AMULET die Line-Up-Wechsel seit Veröffentlichung des Debütalbums "The First" gut überstanden hat und aktuell in bestechender Form ist. Wer seinen traditionellen Metal der Neuzeit klar britisch und doch mit eigenem Charakter mag, der kommt an "The Inevitable War" wohl kaum vorbei. Hoffen wir nun, dass uns in nächster Zeit weitere Besetzungswechsel bei den Briten erspart bleiben und der nächste Streich nicht ganz so lange auf sich warten lässt.