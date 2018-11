Dreckig und gemein - und erfrischend launisch!

Statt auch mal die längere Distanz auszuprobieren und sich auf einer Full-Length neu zu erfinden, ist bei AMYL AND THE SNIFFERS zunächst noch der Repeat-Modus angesagt. Denn neues Material hat die Truppe diesmal nicht im Angebot, sondern vielmehr eine Zusammenfassung beider bis dato veröffentlichten EPs aus den vergangenen beiden Jahren. Dies ermöglicht der Band zwar noch einmal, in vollem Umfang das bisherige Material anzupreisen, ist als Geschäftsmodell aber lediglich für Neukunden interessant - auch wenn immerhin ein neues Stück auf der frisch veröffentlichten Compilation zu finden ist.



Im Kern bietet die Truppe eine fast schon punkige Mischung aus Psychobilly, Classic Rock und wildem Retro-Sound, die mit der manchmal hysterisch anmutenden Stimme der Frontdame steht und fällt. Man muss Amy Taylor und ihr launisches Organ schon in sein Herz schließen, um sich mit dem eigenbrödlerischen Sound ihrer Combo anzufreunden. Die zehn Nummern sind zumeist relativ kurz, überschreiten selten mal die 2-Minuten-Marke und bleiben folgerichtig auch kurze Statements, deren Wiedererkennungswert gar nicht so leicht gesichert werden kann. Denn auf melodische Schnörkel oder Hooklines im Allgemeinen verzichtet die Band komplett und opfert derlei Inhalte für einen räudigen, rotzigen und ungestümen Sound, der wie eine LSD-Variante von THE DONNAS klingt - nur eben noch mit deutlich stärkerem Punk-Bezug.



Und? Kann AMYL AND THE SNIFFERS was? Ja, definitiv, denn der Unterhaltungswert dieser kurzweiligen Zusammenstellung ist unstrittig hoch und in puncto Eigenständigkeit haben die Australier sich auch sofort eine Nische gebuddelt. Was jetzt noch fehlt, ist genügend frisches Material, um künftig auch mal europäische Bühnen abzugrasen. Mit einer Komplettdauer von weniger als 20 Minuten ist "Big Attraction & Giddy Up" hierzu nämlich noch nicht geeignet. Auch wenn die Scheibe herrlich dreckig rockt...



Anspieltipps: Blowjobs, Stole My Pushbike