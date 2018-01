Erste Bandprobe auf ein Album gepresst?

Bereits seit 2010 besteht ANARCHOS, eine Death-Metal-Truppe aus den Niederlanden. Nach einigen Besetzungswechseln im Laufe der Jahre steht nun das erste Album der Band an.

"Invocation Of Moribund Spirits" klingt, als wenn sich die Bandmitglieder gerade zum ersten Mal getroffen hätten. Die Instrumente sind oftmals nicht aufeinander abgestimmt - da weiß die Gitarre nicht, was das Schlagzeug macht und umgekehrt. Bestes Beispiel ist 'Retribution Of The Doomed', bei dem Drums und Sechssaiter nahezu durchgehend aneinander vorbeirumpeln. Und in den Momenten, in denen sich alle Instrumente mal einig sind, kommt leider auch nicht viel mehr als unterer Death Metal-Durchschnitt heraus. Einzelne Passagen sind durchaus gut hörbar ('Cold Funeral' hat z.B. solche Phasen), aber davon gibt es leider zu wenige und diese sind zu kurz, als das sie ein erneutes Hören oder eine höhere Punktzahl rechtfertigen könnten.

ANARCHOS ist mit "Invocation Of Moirbund Spirits', das muss in aller Deutlichkeit gesagt werden, kein gutes Album gelungen, und es liefert zudem leider wenig Anhaltspunkte, die auf bessere Nachfolger in der Zukunft hoffen lassen könnten.