Neuveröffentlichung des unterschätzten Debüts.

Anscheinend haben sich die Schweden-Deather von ANATA noch immer nicht zur Ruhe gesetzt, auch wenn der letzte offizielle Release mittlerweile schon zehn Jahre zurückliegt. Doch mit der Neuveröffentlichung des seinerzeit doch arg unterschätzten Erstlings bringt die Band wieder etwas Leben in die ständigen Spekulationen zum Status und setzt hoffentlich ein Zeichen für künftige Betriebsamkeit.

"The Infernal Depths Of Hatred" gehört zwar heutzutage nicht zu den Klassikern des Elchtod-Segments, im bandeigenen Katalog aber dennoch zu den Highlights, dicht hinter dem grandiosen "Dreams Of Death And Dismay", mit dem man sich anno 2001 erstmals so richtig ins Bewusstsein der todesmetallischen Öffentlichkeit brachte. Zuvor war ANATA allerdings noch technischer und bei weitem weniger melodisch unterwegs. Tracks wie 'Slain Upon His Altar' und 'Those Who Lick The Wounds Of Christ' zeigten zwar schon, wohin die Reise hingehen sollte, doch die einprägsamen Elemente von "The Infernal Depths Of Hatred" sind noch spärlich bemessen und erschließen sich auch erst nach mehreren Durchläufen.

Nichtsdestotrotz ist die Scheibe gerade in Sachen Riffing absolute Feinkost, die sowohl in absolut technischen Nummern wie 'Dethrone The Hypocrites' als auch in rabiaten Vollgasabfahrten wie 'Released When You Are Dead' und 'Let The Heavens Hate' so richtig würzig mundet. Doch auch das übrige Material gefällt mit akzentuierter Gitarrenarbeit, vielen Tempowechseln und dem orkanartigen Gebrüll von Fredrik Schälin.

Bleibt also zu hoffen, dass die Wiederveröffentlichung die Band zum Weitermachen anregt. Sollte man auf einem potenziellen weiteren Silberling nämlich an das Debüt anknüpfen, wird bald auch wieder von ANATA die Rede sein!

Anspieltipps: Slain Upon His Altar, Released When You Are Dead