Akkordarbeit ohne Qualitätsverlust

Und da ist es schon wieder, das ANCIENT EMPIRE. Es ist noch nicht mal ein Jahr her, dass Joe Liszt, der auch bei HELLHOUND singt, mit seinem Ein-Mann-Projekt das letzte Album "The Tower" veröffentlichte, da liegt nun mit "Eternal Soldier" bereits der Nachfolger vor.



Doch, wo man nun vermuten könnte, dass bei so hoher Schlagzahl die Qualität leiden würde, muss man sich verwundert und erleichtert die Ohren reiben, denn der ewige Krieger ist alles andere als müde. Nein, hier gibt es einmal mehr flotten, kraftvollen Power Metal zu hören, der dank Joes starker Stimme und den mächtigen Refrains immer wieder an Bands wie ICED EARTH oder auch BURNING SHADOWS erinnert.



Natürlich wird auch das Konzept der letzten Alben fortgesetzt, es gibt also eine weitere Episode aus dem Kampf der Menschheit mit jenem alten Alien-Imperium zu hören, welches der Band auch den Namen gibt. Was ANCIENT EMPIRE schon immer auszeichnete, ist auch hier wieder in allen acht Stücken zu hören: Eingängige Riffs, die aber dennoch nie zu simpel klingen, schöne zweistimmige Gitarren-Leads und durchdachtes Songwriting. Dazu ein angenehm kraftvoller, mittelhoher Gesang, der die durchdachten Gesangslinien ordentlich ausfüllt. Und in jedem Song einen Refrain, den man mitsingen kann, der selten zu eindimensional daherkommt und das alles in einer unaufgeregten Produktion, die nicht zu aufgeblasen aber auch nicht zu rumpelig tönt.



Schlicht ein gelungenes Power Metal Album ohne Tiefpunkte. Dazu gibt's dann mit Krachern wie 'Upon This Withered Earth' oder 'For The One I Lost' echte Hits, die nochmal aus dem Albumkontext herausragen, was auch der Rausschmeißer 'The Fifth Column' tut. So kann man den Kampf der Menschheit gegen Aliens ruhig häufiger vertonen und so sollten alle Fans aktuellen amerikanischen Power Metals hier einmal mehr zuschlagen.



Gespannt darf man auch auf den ersten Liveauftritt des Imperiums auf dem diesjährigen Headbangers Open Air sein, wo sich zeigen wird, wie es Joe gelingt, mit anderen Musikern seine Vision auch live umzusetzen. Da werden wir dann hoffentlich auch schon den einen oder anderen Song von "Eternal Soldier" zu hören kriegen. Bis dahin bleibt das Album, das ein weiterer Volltreffer geworden ist.