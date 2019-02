Außergewöhnlich, schräg und anders - aber was bedeutet das nun?

Wenn man nur mal vorsichtig andeutet, dass das musikalische Spektrum von ANCIENT OAK CONSORT extrem breit gefächert ist, hat man hier keinesfalls untertrieben. Das italienische Prog-Ensemble hat sich keine Grenzen auferlegt und kreiert auf "Hate War Love" ein kompositorisches Gebilde, dessen Einzigartigkeit der Band bzw. diesem Album bis zuletzt sicher bleibt - eine Errungenschaft, die eigentlich einen besonderen Wert hat.

Blickt man dann jedoch auf die meist düstere Mischung aus introvertierten Singer/Songwriter-Geschichten, eigenwilligem Folk, einer Prise Gothic und einigen nicht näher definierten Alternative-Rock-Sequenzen, weiß man gar nicht, wo man überhaupt mal einen Einstieg in dieses Album bekommen soll. Die Band, die einige namhafte Gaststars beschäftigt, hat abgesehen von der doch meist finsteren Atmosphäre des neuen Materials keine klare Linie, die den Kurs für das gesamte Vorgehen vorgibt. So pendelt "Hate War Love" zwischen eigenwillig harschen Modern-Rock-Gitarren und völlig zurückhaltenden, minimalistisch instrumentierten Art-Rock-Arrangements, verliert sich gelegentlich in den zahlreichen A-Capella-Arien, die hier geboten werden, will dann aber dringend wieder völlig außergewöhnliche Gegensätze erschaffen, die einen Progressive-Rock-Background haben, aber nur selten wirklich passend aufeinander abgestimmt sind.

So geschieht es, dass man sich immer wieder dabei ertappt, dass man sich wirklich bemüht, einen Anker zu finden, der zumindest mal ein bisschen Bodenhaftung in den strukturellen Vorgaben dieses Albums etabliert. Doch ANCIENT OAK CONSORT Reise von A nach B und absolviert dabei eine musikalisch so kunterbunte Strecke, dass man gar nicht weiß, ob die Band tatsächlich jemals das Ziel erreichen wird. Zweifellos ist das Gebotene interessant, es ist erfrischend anders, dann aber auch wieder abschreckend sperrig. Und ohne klare Linie wird sich an diesen ambivalenten Eindrücken auch nicht viel ändern. Aber trotzdem empfehle ich den Hörtest, denn so wie ANCIENT OAK CONSORT respektive "Hate War Love" klingt definitiv kein zweites Album!