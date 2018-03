Heavy Rock meets Prog Metal - stark!

Auch wenn es irgendwie immer noch bedauerlich ist, dass ANDROID EMPIRE sich geegen die Beteiligung eines Sängers sträubt, bleibt der Output des Berliner Prog-Metal-Ensembles nach wie vor einzigartig. Die Band aus der hiesigen Hauptstadt hat auf ihrer neuen Veröffentlichung noch einmal einige Schippen draufgelegt, was die Heavyness des Materials betrifft, und nähert sich mit den schier hypnotischen Riffwänden immer mehr den Vorlagen solcher Bands wie MASTODON, ohne dabei klassische Einflüsse wie beispielsweise (neuere) FATES WARNING zu vernachlässigen - und diese Mischung ist auf dem Papier schon eine feine Sache.



Doch ANDROID EMPIRE lebt nicht von der Theorie, sondern kann sich auch im jetzigen Anlauf auf die praktischen Vorzüge verlassen, die das neue Werk auszeichnen. Die acht Songs könnten hier und dort vielleicht noch ein bisschen mehr Volumen bringen, doch vom kreativen Standpunkt betrachtet ist "Monument" allemal eine weitere Steigerung, die sich einerseits in den coolen Stoner-Variationen und deren herausragender Dynamik niederschlägt, andererseits aber auch in den vielen punktgenauen Breaks Bestätigung findet, denn gerade was die Überraschungsmomente des neuen Albums anbelangt, ist ANDROID EMPIRE noch einmal unberechenbarer und aufregender geworden - auch wenn die Spannung am Siedepunkt immer wieder ein paar exklusive Vocals vertragen könnte. Rein spekulativ würde das so manchem Track auf "Monument" sogar noch ein wenig mehr Ausdruckskraft verpassen.



Doch wir wollen die Entscheidung respektieren und auch akzeptieren, dass dieser kleine Spielraum nicht ausgeschöpft wird. Aber auch ohne Frontstimme ist ANDROID EMPIRE ein weiteres, richtig starkes Instrumental-Album gelungen (ein starkes Instrumental-Album mit Stimme wäre aber auch mal spannend, oder? - PK), das sich inhaltlich gerne mal an die oben genannten Acts anlehnt und phasenweise auch deren Klasse erreicht. An Intensität mangelt es jedenfalls nicht, an technischem Vermögen ebenso wenig, und dass bei ANDROID EMPIRE fähige Songwriter am Werk sind, ist heuer weniger bestritten als je zuvor. Von daher: Glückwunsch an die Berliner zu einem weiteren starken Output, ihrem besten bis hierhin!



Ansspieltipps: A Time To Come, God Of Gravity, Colossus Speaks