Zu wenig Variation, allerdings starkes Material!

Die ersten Sekunden des neuen ANGANTYR-Albums sind eine wahre Wonne für Liebhaber des Pagan-Black-Metals: beeindruckende Melodien, hymnische Ausstrahlung, brachiale Urgewalt und dazu das nötige Maß an Aggressivität - genau so wie 'Ulykke Er Dit Navn' stellt man sich grundsätzlich die Blaupause des Viking-Subgenres vor. Und das norwegische Projekt kann auch darauffolgend mit ähnlichen Versatzstücken nachlegen und immer wieder souverän durch epische Klanglandschaften prügeln, als sei es das einfachste auf der Welt, monumentale und gleichsam brutale Hymnen zu komponieren.

Doch an einem gewissen Punkt schwenkt die Stimmung um, und das ist jener Augenblick, an dem man feststellt, dass Variatioon auf "Ulykke" vergleichsweise klein, ja eigentlich viel zu klein geschrieben wird. Die Songs verfolgen ein klares Strickmuster, das allzu schnell durchschaut ist, auch wenn es individuell immer wieder hervorragende Resultate verspricht. Wenn man in 'Krageben' jedoch bereits feststellt, dass besagte schematische Herangehensweise sehr stark im Songwriting von ANGANTYR verankert ist, kommen erste Zweifel - so gut auch dieser Track für sich betrachtet sein mag.

Und so kommt es, dass ein Album mit sieben durchweg starken Songs zwischenzeitlich doch seine Reize verliert, weil der Spannungsbogen zur Halbzeit schon in sich zusammenfällt und man ausschließen kann, dass "Ulykke" irgendwann noch neue Akzente zu setzen vermag. Da sich dieses Dilemma auf einem musikalisch doch recht hohen Niveau abspielt, ist dies allerdings auch größtenteils verschmerzbar. Denn am Ende bleiben die Fäuste gereckt und die Gänsehaut trotz allem aktiv. Aber vielleicht lässt sich gerade daran ablesen, welche Sternstunde hier möglich gewesen wäre. Ein bisschen mehr Variation hätte wahrlich Wunder gewirkt und ANGANTYR den ersten Kult-Release beschert. So bleibt "Ulykke" ein wirklich gutes, aber phasenweise klar ausbaufähiges Werk, das man als Pagan-Kenner aber auf jeden Fall mal anchecken sollte. Denn noch einmal: Jeder einzelne Song für sich betrachtet ist bärenstark!

Anspieltipps: Ulykke Er Dit Navn, Falbudt Og Forrådt