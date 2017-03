Alles andere als ein Schwarzbuch.<br />

Klassischer Heavy Metal mit Hang zu höherer Geschwindigkeit war in der letzten Deakde ja insgesamt die Domäne junger schwedischer und amerikanischer Bands, während die exzellenten Vertreter aus Italien eher untergingen, vermutlich weil Musik vom Stiefel immer noch gern in die RHAPSODY-Ecke der übertriebenen Keyboardorchestrierungen gesteckt wird.

ANGEL MARTYR legt nun mit "Black Book - Chapter One" ein Debütalbum vor, dass mit diesem Irrtum endgültig aufräumen sollte. Das Trio um Gitarrist und Sänger Tiziano "Hammerhead" Sbaragli, der auch ETRUSGRAVE seine einzigartige Stimme leiht, bietet hier astreinen, schnörkellosen Heavy Metal, der hin und wieder auch an frühe LOUDNESS erinnert, stets schöne Melodien und die nötige Härte verbindet und schlicht sehr viel Spaß macht.

Direkt mit dem schnellen 'They... Among Us' wird klar gemacht, was hier gespielt wird: Einfache, aber effektive Riffs, ein deutlich hörbarer Bass und ordentlich Tempo, dazu hoher, glasklarer und treffsicherer Gesang, gekrönt von einem eingängigen Refrain, so wie der gute alte Heavy Metal eben klingen muss. In diesem Fahrwasser wird im Prinzip weitergemacht, mal wird das Tempo etwas reduziert wie in 'Victims' oder 'Midnight Traveller', wo dann die Refrains auch noch etwas ausladender werden, dann wird mit etwas Epik kokettiert wie in 'On The Divine Battlefield', inklusive Dudelsack-Intro und dann wieder wird in 'Turn On The Fire' aus allen Rohren gefeuert. Das ist sicher nicht innovativ, aber konstant auf höchstem Niveau und mit viel Herzblut und Energie vorgetragen und macht daher schlicht sehr viel Spaß.

Da hier keiner der Songs qualitativ abfällt, wird es schwer, echte Höhepunkte auszumachen, doch als Anspieltipps eignen sich eben jenes schnelle 'Turn On The Fire' und der eingängige Hit 'Midnight Traveller' sehr gut. Wem diese Songs nicht zusagen und wer mit klassischem Heavy Metal mit hohem Gesang nichts anfangen kann, dem ist nicht zu helfen, allen anderen sei "Black Book - Chapter One" wärmstens ans Herz gelegt, denn hier hört man einen der stärksten Newcomer in diesem Genre, den man sich für die Zukunft unbedingt merken sollte.