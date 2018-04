Einfach nur fantastisch! Indie Rock made in Germany!

Er ist ein Rebell, vielleicht auch manchmal ein Einzelkämpfer, er liebt es zu polarisieren, und wenn es hart auf hart kommt, zaubert er die coolsten Songideen aus seinem imaginären Hut und setzt ein dickes Ausrufezeichen hinter den Output seiner Band ANGELIKA EXPRESS: Robert Drakogiannakis gehört zu den schillernsten Persönlichkeiten der hiesigen Indie-Rock-Szene und gleichzeitig zu den besten Lyrikern im gesamten deutschsprachigen Musikbusiness. Seit anderthalb Dekaden ist er mit seiner Kapelle nun schon am Start und als Teil der Kölner Musikszene längst nicht mehr aus dieser wegzudenken. Dennoch hat er in einigen mysteriösen Aussagen das Ende seiner Band in Aussicht gestellt - und das ausgerechnet nach einem Paukenschlag wie "Letzte Kraft voraus"!

Von wirklich allem etwas - das ist wohl die Maxime, die ANGELIKA EXPRESS in den 15 Songs vorausgeschickt hat. Starke Melodien, beschwingte Grooves, selbstironische Texte, kritische Statements und schweißtreibende Action sind nur ausgewählte Kennzeichnen der neuen Scheibe. Hitkompatible Hooklines und freche Reime ("wir brauchen Funklöcher für all die Arschlöcher...") sind weitere Aspekte, die etwas sehr Anziehendes mitbringen und die bandinterne Intelligenz aus Wort und Ton erneut sehr stark zum Ausdruck bringen. Es ist fast so wie bei den ÄRZTEN, nur dass man bei ANGELIKA EXPRESS noch weiter um die Ecke denken muss und am Ende noch lauter lacht, weil der Humor der Kölner Jungs schlichtweg fantastisch ist. Genauso wie die neuen Songs, die zum besten gehören, was der deutschsprachige Independent-Sektor je produziert hat.

Sollte "Letzte Kraft voraus" tatsächlich das letzte ANGELIKA EXPRESS-Album bleiben, ist der Schwanengesang definitiv der Höhepunkt einer denkwürdigen Laufbahn!

Anspieltipps: Geboren in der BRD, Jägerzaun, Agenten