Ein Statement vor dem Herrn

Da hauen die Spanier zu Beginn des Jahres ein ordentliches Pfund heraus. Mit ihrem selbstbetitelten, nunmehr siebten Album behalten die Jungs von ANGELUS APATRIDA ihren Status bei, einer der heißesten Exporte für Thrash Metal zu sein, der nicht aus den Staaten kommt. Denn bereits die Vorgänger "Hidden Evolution" und zuletzt "Cabaret De La Guillotine" bewiesen, dass die vier Burschen aus dem Süden die derben, forschen Töne mit der Muttermilch aufgesogen haben. Die Riffs waren knackig, das Tempo fast schon halsbrecherisch und der Dampf hinter den Kesseln auf Höchsttemperatur.

Davon kann auch "Angelus Apatrida" ein Liedchen trällern. Ohne sich selbst zu kopieren, gelingt Frontmann Guillermo Izquierdo samt Mannschaft ein für sie ach so typisches Album, das dennoch enorm frisch und spielfreudig aus den Boxen geprügelt wird. Dass trotz vieler Tempowechsel der rote Faden nie außer Acht gelassen wird, spricht außerdem für die Platte, der es an Gift und Galligkeit auch nicht mangelt. Allein Songs wie 'Disposable Liberty', 'We Stand Alone' und 'Empire Of Shame' sprudeln nur so vor Gesellschaftskritik und dem Feuer dahinter, das ANGELUS APATRIDA auch im siebten Anlauf versprühen.

Zwar mag ich speziell die Up-Tempo-Hymnen wie 'Bleed The Crown' und 'Rise Or Fall' am liebsten, doch auch die etwas gedrosselten Passagen kommen in meinem vom Thrash Metal durchaus verwöhnten Ohr extrem gut an, sorgen für noch mehr Hörvergnügen und laden trotz der klirrend kalten und ungemütlichen Temperaturen zum heißen Tänzchen ein. Wer den Frühwerken MEGADETHs oder ANNIHILATORs hinterhertrauert und das unbändige Charisma von Veröffentlichungen HAVOKs oder EVILEs, also der jungen Wilden, zu denen ich auch ANGELUS APATRIDA zähle, bevorzugt, ist mit der vorliegenden 46-minütigen Abrissparty bestens bedient.