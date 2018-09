Schwedentod aus North Dakota

Seit 30 Jahren sind die Rädelsführer bei ANGELROT schon in der Death-Metal-Szene aktiv, haben den Underground mit Acts wie PUKUS und SUFFER zumindest lokal geprägt, den ganz großen Wurf aber mit keinem der vielen Projekte geschafft. Irgendwann ist den Herren dann jedoch ein Licht aufgegangen: Warum nicht mal eine Death-Metal-Platte schwedischer Prägung aufnehmen und das ganze typische US-Todesblei in den Staaten lassen? Also setzten sich die Mitglieder von ANGEROT erst einmal zusammen, um den neuen Namen zu bestimmen, bestiegen anschließend den Flieger, um sich in den legendären Sunlight Studios den Mix von Tomas Skogsberg zu beschaffen und wuchteten anschließend ihr erstes Album in die Regale, auf dem neben ENTOMBED-Brüllwürfel L.G. Petrov auch Ex-OBITUARY und -DEATH-Gitarrero James Murphy zu hören ist - noch Fragen?

Eigentlich sind diese Fakten gar nicht weiter der Rede wert, angesichts der klaren Linie, die ANGEROT auf "The Splendid Iniquity" zieht. Die neun Nummern samt Intro sind eine absolut typische Elchtod-Abreibung mit klarer DISMEMBER/ENTOMBED-Prägung, derben Grooves und diesem unnachahmlichen Gitarrensound, den das Sunlight vor Jahrzehnten schon für sich gepachtet hat. Natürlich ist das Material alles andere als originell, und selbstverständlich dürfen die vier Herren bei ANGEROT in keinster Weise für sich beanspruchen, hier in irgendeiner Form eigenständig zu klingen. Was sie aber getrost behaupten dürfen, ist, dass auch amerikanische Combos klassisch schwedisch zocken können und man ihnen das dann auch abkauft. Schließlich sind die Musiker lange genug dabei, um zu wissen, wie der Hase läuft. Und in diesem Fall läuft er mit einer großen skandinavischen Flagge, die stolz am ANGEROT-Fahnenmast weht. Lauschpflicht!

Anspieltipps: Rivers Of Chaos, From The Pit To The Apex