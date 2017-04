Dortmunds Antwort auf R.A.T.M.?

Nachdem ILL NINO auf der aktuellen Tour deutlich gezeigt hat, wo der Hammer im Nu Metal hängt, sollte es jedem Newcomer ungleich schwerer fallen, in der Szene Fuß zu fassen. Für die Jungs von ANGRY WHITE ELEPHANT scheint dieses Problem allerdings nebensächlich zu sein. Mit deutlichen Anleihen aus der Alternative-Szene und dutzenden Querverweisen zu RAGE AGAINST THE MACHINE und Co. legt sich die Band mit der weißen Kobra an - und kommt dabei nahezu unverletzt aus dem Gefecht heraus.



Allzu viele frische Elemente sollte man dabei aber freilich nicht erwarten, denn "Vs. The White Cobra" setzt sich aus den typischen neumetallischen Bausteinen zusammen, arbeitet hier und dort auch mit Hip-Hop-Elementen, kann aber mit einigen brauchbaren Melodien den Kredit wieder zurückzahlen, den so manche Geduldsprobe auf der neuen Scheibe einfordert. Tracks wie 'Scarz' und 'Nightmare On Wallstreet' zeigen auf alle Fälle, dass einiges an Potenzial in den sechs Dortmundern steckt und die Band definitiv in der Lage ist, den Standard der meisten Vorbilder zu halten. Angenehm ist hierbei auch, dass der Sound relativ rockig geraten ist und man nicht mit aller Macht versucht, den fettesten Groove oder die heftigsten Breakdowns zu erzielen. Die 13 Stücke bleiben an der Basis, sind phasenweise sehr verspielt, nichtsdestotrotz aber leicht zugänglich.



Natürlich ist es am Ende unumgänglich, die üblichen Vergleiche zu ziehen, weil ANGRY WHITE ELEPHANT trotz vielseitiger Einflüsse in eingeschränkten Bahnen kreist. Doch innerhalb der eigenen Komfortzone gibt die Band eine gute Figur ab und empfiehlt sich mit einigen wirklich feinen Songs!



Anspieltipps: Vs. The White Cobra, Nightmare On Wallstreet