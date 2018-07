Hardcore mal angenehm anders

Der Titel mag ein wenig irreführend sein, kündet aber definitiv nicht von einer neuen musikalischen Ausrichtung. Bei ANGSTBREAKER setzt es auch diesmal wieder mächtig was, und das natürlich auch wieder mit politischem Background. Die Band verurteilt die Höcke-Follower, kritisiert die Staatsgewalt und sieht sich auch sonst ziemlich weit links, so wie es sich für eine traditionell ausgerichtete Hardcore-Combo auch gehört.



Doch musikalisch hat die Truppe weritaus mehr auf dem Kasten als lediglich das typische Stakkato-Gewitter. Die Band wildert in Punk- und Metal-Kreisen, verwendet gerne auch mal einen unkonventionellen Beat und entdeckt selbst mit Straight-Forward-Attitüde einige interessante Verästelungen, die dem Material einen sehr eigenständigen Charakter verpassen.



Dass die Sache nach einer knappen Viertelstunde wieder vorbei ist, mindert die Intensität vielleicht nicht, hinterlässt aber dennoch ein wenig Enttäuschung. Denn ANGSTBREAKER respektive "The Flying Cat" hat gerade erst Fahrt aufgenommen und eröffnet den Wunsch, viel, viel mehr zu hören. Aber auch in der Shortplay-Variante weiß die Band zu überzeugen, keine Frage. Letztlich ist es vor allem der kreative Output, der bei ANGSTBREAKER gefällt. Und deshalb erhält auch diese EP eine klare Empfehlung!



Anspieltipps: Zaphod In Laniakea, When The Machines Take Over